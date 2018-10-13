Barolar Birliği, Çevre Komisyonu üyesi avukatların görevine son verdi

TÜRKİYE genelinde yaşanan çevre sorunlarıyla ilgili gönüllü mücadele içerisinde olan ve 26 avukattan oluşan TBB bünyesindeki Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu'ndaki 24 avukat görevden alındı. Yeni komisyon ise 7 kişiden oluşturuldu. Görevden alınan komisyon üyesi avukatlar, 79 il baro yönetim kurulu başkanlığına gönderdikleri açıklamayla karara tepki göstererek, tasfiye edildiklerini söyledi.

Avukatlar yaptıkları ortak açıklamada, gönüllü çevre mücadelesi içinde yer alan komisyonun, çok sayıda üyesiyle 2011 yılından Haziran 2018 tarihine kadar ülkenin havasının, suyunun, toprağının korunması, insanların, canlıların zehirlenmeden, hastalanmadan yaşayabilmeleri, kamusal kaynakların ortak toplumsal iyilik için kullanılabilmesi konusunda aktif bir mücadele yürüttiğünü belirtti.

Her yıl TBB yönetim kurulunca, yaşanılabilir bir çevre için verilen mücadeleleri desteklemek amacıyla, platformlara ve bireylere 'Avukat Noyan Özkan Çevre ve Ekoloji Mücadelesi Onur Ödülü' verildiği belirtilen açıklamada, bu yıl 2 Haziran 2018 günü beşinci kez verilmesi planlanan ödülün, TBB yönetim kurulu tarafından ertelendiği kaydedildi. Erteleme bilgisinin ise 1 Haziran 2018 günü öğleden sonra sözlü olarak komisyona iletildiği ve gerekçesi hakkında daha sonra verilen bilgiyle, ödül alacak kişi ve kurumların yeniden belirleneceğinin söylendiği ifade edildi.

Ödül töreniyle ilgili yaşanan krize de değinilen açıklamada, TBB yönetim kurulunun, eylül ayının ilk yarısında, TBB web sayfasında 7 kişilik yeni bir komisyon listesi ilan ettiği, komisyonlar yönünden yeni bir yapılanmaya gidildiği, yeniden yapılanma gerekçesiyle görevlerine son verildiği, ayrıca Avukat Noyan Özkan Çevre Ödülleri kapsamında komisyonun yönerge kurallarına uymadığı suçlaması yöneltildiği belirtildi.

TBB'nin ödül törenini ve komisyonun faaliyetlerini fiili olarak askıya alarak etkisiz kıldığı kaydedilen açıklamada, "Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu da şu anda hiçbir çalışma yapamaz hale getirilmiştir. Barolar Birliği, Türkiye'nin önemli çevre ve kent davalarını temsil eden 24 kişilik avukat grubunu haklı bir gerekçe olmadan antidemokratik biçimde tasfiye etmiştir. Onların yerine; 7 kişilik yeni bir kurul oluşturmuştur. Bu haliyle kurulu oluşturan meslektaşlarımızı ve birlik yönetimini önümüzdeki günlerde zor bir hak mücadelesi beklemektedir" denildi.

İKİ ÜYE İSTİFA ETTİ

Öte yandan, yeni oluşturulan 7 kişilik komisyonda yeniden komisyon üyesi olarak belirlenen eski komisyon üyesi İzmir Barosu'ndan Murat Fatih Ülkü ile Tunceli Barosu eski Başkanı Barış Yıldırım istifa etti. Murat Fatih Ülkü, 27 Eylül'de istifa ettiğini belirterek, "Gördüğüm gereklilik, kendi açımdan verimli bir çalışma dönemi geçiremeyeceğim düşüncesiyle istifa ettim" dedi.