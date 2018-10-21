Baroda seçim heyecanı! Alanya’dan o isim de listede

TÜRKİYE'DE İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra 4 bin 136 kayıtlı avukat sayısıyla en büyük dördüncü baro konumundaki Antalya Barosu, bu haftasonu 1136 sayılı Avukatlık Kanunu gereğince genel kurula gitti. Antalya Barosu'nun olağan genel kurulu, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi binasındaki konferans salonunda gerçekleştiriliyor. Baro seçiminde üç aday yarışıyor. Mevcut başkan Polat Balkan, yönetim kurulu üyesi Can Ercan ve Türkiye Barolar Birliği delegesi Makbule Tanış başkanlık için yarışan isimler oldu. Genel kurulda dün saat 09.00-17.00 arasında gündem görüşmeleri tamamlandı, bugün ise avukatlar yeni yönetim kurulu ve başkanı ile TBB delegelerini seçiyor. Alanyalı avukatların bir bölümü ise adaylardan Can Ercan’ı destekliyor. Ercan’ın yönetim kurulu listesinde Alanyalı avukat Ahmet Delikanlı da yer alıyor.

Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2018, 13:42