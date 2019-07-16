Barlar Sokağı'nda vahşet gecesi: 1 ölü 3 yaralı! Ayrıntılar Dim TV Ana Haber'de

Alanya gündemini belirleyen yeni nesil kanal Dim TV'nin her akşam izleyicilerle buluşturduğu Ana Haber Bülteni yine dopdolu. Alanya Barlar Sokağı'nda korkunç gece!, Alanya'da 'drift' yapan sürücü bir gencin ölümüne sebep oldu!, ALKÜ Hastanesi'nde 'kantin' bilmecesi!, Mahmutlar'a yeni okul müjdesi.... Hepsi ve daha fazlası saat 18.00'de Dim TV Ana Haber'de. Uzman haberci kadromuzun hazırladığı en özel haberlerle gündemi belirleyen Alper Kutay'la Ana Haber, hafta içi her gün saat 18.00'de Dim TV'de sizlerle