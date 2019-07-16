Barlar Sokağı'nda vahşet gecesi: 1 ölü 3 yaralı! Ayrıntılar Dim TV Ana Haber'de

BUGÜN DİM TV ANA HABER'DE NELER VAR?
ALANYA BARLAR SOKAĞI'NDA KORKUNÇ CİNAYET! 1 ÖLÜ 3 YARALI
ALANYA'DA 'DRİFT' YAPAN SÜRÜCÜ MOTOSİKLETLİ GENCİN SONU OLSU
SİPAHİOĞLU'NDAN AK PARTİ'YE SÜRPRİZ ZİYARET
ALKÜ HASTANESİ'NDE 'KANTİN' BİLMECESİ SÜRÜYOR!
MAHMUTLAR'A YENİ OKUL MÜJDESİ GELDİ!
İYİ PARTİ'DEN '15 TEMMUZ' ÇIKIŞI
TOKLU’DAN ‘1 TL’ ELEŞTİRİSİ
ALKÜ’DE 15 TEMMUZ KONUŞULDU
HEPSİ VE DAHA FAZLASI İÇİN UZMAN GAZETECİ ALPER KUTAY'IN SUNDUĞU DİM TV ANA HABERİ SAKIN KAÇIRMAYIN!
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DİM TV NASIL İZLENİR?
'YENİ Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tvinternet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanyaadresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2019, 16:56