Barış Pınarı Harekatı resmen başladı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna yönelik harekâtına ilişkin ilk görüntüler gelmeye başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğasına yönelik harekâtına yönelik ilk görüntüler gelmeye başladı.

Bölgeyi yakından takip eden pek çok sosyal medya kullanıcısı, YPG'nin vurulma görüntülerini paylaştı. Bölgeyi yakından takip eden çok çok sosyal medya kullanıcısı, YPG'nin vurulma görüntülerini paylaştı.

İddaya göre "Kamışlı, Malikiye ve Derik arası, Fırtına topçu bataryaları ile dövülüyor." İddaya göre "Kamışlı, Mali Türkiye ve Derik arası, Fırtına topçu bataryaları ile dövülüyor." Irak-Suriye sınır hattındaki Yakubiye Kapısı'ndan geçen bir YPG konvoyu da Türk F-16'ları tarafından vuruldu. Irak-Suriye sınır hattındaki Yakubiye Kapısı'ndan geçen bir YPG konvoyu da Türk F-16'ları tarafından vuruldu.