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Barış Pınarı Harekatı resmen başladı

Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki teröristlere yönelik harekâtına yönelik ilk haberler gelmeye başladı. Türk topçuları terör mevzilerini döverken, bir F-16'nın da YPG konvoyunu vurduğu görüntüler paylaşıldı. Türk topçuları terör mevzilerini döverken, bir F-16'nın da YPG konvoyunu vurduğu görüntüler paylaşıldı. Kaynak: Operasyon başladı! YPG bombalanıyor

GÜNCEL 07.10.2019, 23:46
Barış Pınarı Harekatı resmen başladı
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TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna yönelik harekâtına ilişkin ilk görüntüler gelmeye başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğasına yönelik harekâtına yönelik ilk görüntüler gelmeye başladı.

Bölgeyi yakından takip eden pek çok sosyal medya kullanıcısı, YPG'nin vurulma görüntülerini paylaştı. Bölgeyi yakından takip eden çok çok sosyal medya kullanıcısı, YPG'nin vurulma görüntülerini paylaştı.

İddaya göre "Kamışlı, Malikiye ve Derik arası, Fırtına topçu bataryaları ile dövülüyor." İddaya göre "Kamışlı, Mali Türkiye ve Derik arası, Fırtına topçu bataryaları ile dövülüyor." Irak-Suriye sınır hattındaki Yakubiye Kapısı'ndan geçen bir YPG konvoyu da Türk F-16'ları tarafından vuruldu. Irak-Suriye sınır hattındaki Yakubiye Kapısı'ndan geçen bir YPG konvoyu da Türk F-16'ları tarafından vuruldu.

#türkiye #Barış Pınarı Harekatı #Türk topçuları
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