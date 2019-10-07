Barış Pınarı Harekatı resmen başladı
Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki teröristlere yönelik harekâtına yönelik ilk haberler gelmeye başladı. Türk topçuları terör mevzilerini döverken, bir F-16'nın da YPG konvoyunu vurduğu görüntüler paylaşıldı. Türk topçuları terör mevzilerini döverken, bir F-16'nın da YPG konvoyunu vurduğu görüntüler paylaşıldı. Kaynak: Operasyon başladı! YPG bombalanıyor
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna yönelik harekâtına ilişkin ilk görüntüler gelmeye başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğasına yönelik harekâtına yönelik ilk görüntüler gelmeye başladı.
Bölgeyi yakından takip eden pek çok sosyal medya kullanıcısı, YPG'nin vurulma görüntülerini paylaştı. Bölgeyi yakından takip eden çok çok sosyal medya kullanıcısı, YPG'nin vurulma görüntülerini paylaştı.
İddaya göre "Kamışlı, Malikiye ve Derik arası, Fırtına topçu bataryaları ile dövülüyor." İddaya göre "Kamışlı, Mali Türkiye ve Derik arası, Fırtına topçu bataryaları ile dövülüyor." Irak-Suriye sınır hattındaki Yakubiye Kapısı'ndan geçen bir YPG konvoyu da Türk F-16'ları tarafından vuruldu. Irak-Suriye sınır hattındaki Yakubiye Kapısı'ndan geçen bir YPG konvoyu da Türk F-16'ları tarafından vuruldu.
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
|İmsak
|05:32
|Güneş
|06:51
|Öğle
|12:50
|İkindi
|16:05
|Akşam
|18:39
|Yatsı
|19:53
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2