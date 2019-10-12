'Barış Pınarı Harekatı' paylaşımından 2 kişiye tutuklama

KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla 'terör örgütü propagandası yaparak halkı kin ve nefrete tahrik ettikleri' iddiasıyla 2 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Darıca ve Gebze ilçelerinde gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

İstanbul'da 5 kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada ise, 'Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada paylaşımlar yapan 43 hesap sahibi hakkında incelemenin sürdüğü belirtildi.

Başsavcılık, bu kapsamda 5 hesabın sahibi hakkında gözaltı kararı alındığını duyurdu.