Barbaros'un kermesine ilgi yoğundu

OKUL sahasında düzenlenen kermese Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, çevre okullardan katılan öğrenciler, öğrenci velileri ve vatandaşların ilgisi de oldukça yoğundu. Kermeste Alanya'nın yerli ürünü olan portakal, muz, hamur işleri, köfte, gözleme, cağ kebabı ve daha birçok ürün yer aldı. Vatandaşların da ilgisini çeken kermesin tüm gelirleri Barbaros Azakoğlu Ortaokulu öğrencileri ve okul yararına kullanılacak.

'HER YARDIMI DEVLETTEN BEKLEMEYECEĞİZ!"'

Barbaros Azakoğlu Ortaokulu Müdürü Yusuf Yılmaz, Dim TV'ye okulda düzenlenen kermes hakkında, "Son 1 yıldır bu kermese hazırlanıyorduk. Senede 1 kez yapıyoruz. Barbaros deyince akla kermes geliyor ve Barbaros Azakoğlu Ortaokulu, kermesi ile ünlü olan okulların başında geliyor. Hem getirisi açısından hemde katılım açısından Alanya'da bu anlamda da önde gelen okullardan biriyiz. Bugün de gördüğünüz gibi velilerimiz, öğrencilerimiz ve yetkililerin katılımıyla çok gösterişli ve zengin bir kermese ev sahipliği yapıyoruz. Bu kermesten elde ettiğimiz tüm gelirleri okulumuza harcayacağız, çünkü artık her yardımı devletten beklemeyeceğiz! Bu konuda vatandaşlarımız da duyarlı davranıyorlar. Buradan elde edeceğimiz tüm gelirlerin yine öğrencilerimize ve okulumuza harcanacağını biliyorlar ve o konuda da okul aile birliğimize güveniyorlar. Okul aile birliğimizle ve sınıf temsilcilerimizle beraber iyi bir şekilde organize olduk, güzel bir çalışma yaptık. Kermesimizde yok yok, gelmeyenlerin çok şey kaybettiğini düşünüyorum. Önümüzdeki yıl yine bu zamanlarda 11 veya 12 Nisan'da kermesimize gelemeyenleri bekliyoruz. Kermesimizin okulumuza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.