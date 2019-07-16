Baraner'den Kılıçdaroğlu'na sürpriz sunum

Alanya dostu turizm duayeni Hüseyin Baraner, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na emekli ve yaşlı turizmine ilişkin projesini aktardı 

Baraner'den Kılıçdaroğlu'na sürpriz sunum
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ALANYA dostu turizm duayeni Hüseyin Baraner, CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. 
Ziyarete ilişkin bilgi veren Baraner "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na Avrupa'daki yerel kalkınmanın önemli kaldıraçlarından olan emekli ve yaşlı ekonomisinden bahsettim. Bu ekonominin örneği olan hem turizmde, hem de yaşlı bakım ve yaşam merkezi işletmeciliğinde model olacak konsepti sundum. Biz Türkiye olarak Avrupa'da sadece 3 milyon emekliye dokunabiliyoruz, Yunanistan 20, İtalya 45, İspanya ise 65 milyon Avrupalı emekli ile organik irtibat halinde" dedi.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2019, 20:30
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