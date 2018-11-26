Barakada yaşayan çift ev sahibi oldu

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Finike ilçesi Asarönü Mahallesi’nde neredeyse yıkılmak üzere olan evde yaşam mücadelesi veren 77 yaşında Tevfik Akçura ve 75 yaşındaki Ümmügülsüm Akçura’ya yardım eli uzattı. Daha önce tarım ve hayvancılıkla uğraşan Akçura ailesi, yaşlılığın getirdiği zorluklar ve maddi sıkıntıların yanı sıra oldukça sağlıksız koşullardaki barakalarında yaşam mücadelesi veriyordu. Bölgede yaşayan vatandaşlar Akçura ailesinin durumunu Büyükşehir Belediyesine bildirdi. Yaşlı çiftin durumundan haberdar olan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, yaşlı çifte kısa süre içinde konteyner ev verilmesi için talimat verdi. Finike Hizmet Birimi Şube Müdürü Özgür Durmaz, yaşlı çifte yaşamlarını daha konforlu bir ortamda sürdürebilecekleri konteynır evi teslim etti.