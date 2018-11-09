Barakada yaşayan 6 kişilik aile, yeni evlerine kavuştu

KEMER'DE, bekçilik yaptığı inşaatta yüksekten düşerek belinden sakatlanan 4 çocuklu Reşit Solumaz (44), 3 ay önce inşaattaki işinden çıkarıldı. Solumaz, Beycik Mahallesi'ndeki kendilerine ait arsada yaptığı barakada eşi ve çocuklarıyla birlikte yaşam mücadelesi vermeye başladı. Elektrik ve suyu bulunmayan barakada, 4 çocuğunu okutmak ve yaşatmak için çabalayan Solumaz'ın imdadına, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel yetişti. Ebru Türel'in girişimleriyle Reşit Solumaz ve ailesine yeni ev yaptırıldı.

Kemer'de yayın yapan yerel bir gazetede ailenin durumuyla ilgili haber gördüğünü, ardından belediyenin sosyal hizmetler ekibini aileye yönlendirerek evi yaptırdığını söyleyen Ebru Türel, "Yaşadıkları yer çok kötü bir yerdi, bir ev değildi. Naylondan, derme çatma, kendi imkanlarıyla kulübe gibi bir şey yapmışlar. Burada tuvalet yok, mutfak yok, hiçbir şey yok ama 4 çocuk var. Bu arazi kendilerine ait olduğu için, ben de tüm arkadaşlarımızın ve hayırseverlerin desteğiyle onlara küçük de olsa başlarını sokabilecekleri, çocuklarıyla huzurlu, mutlu, sağlık içinde yaşayabilecekleri sevimli bir yer yaptırmış oldum" dedi.

'YARDIMA MUHTAÇLAR İÇİN KOŞTURMAYA DEVAM'

Elinden geldiği kadar herkese bir şekilde yardımcı olmaya çalıştığını ifade eden Türel, "Allah güç kuvvet verdikçe çocuklar için, yardıma muhtaç durumda olanlar için koşturmaya devam edeceğim" diye konuştu.

Yardımlar karşısında duygulanan Reşit- Bircan Solumaz çifti ve çocuklar, seslerini duyan Ebru Türel'e teşekkür etti ve yeni evlerinde Ebru Türel ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.