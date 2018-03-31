'Banksız okul kalmayacak'

'BANKSIZ Okulumuz Kalmasın' projesi ile tüm okullarda öğrencilere rahat ve modern bir ortam yaratmayı hedefleyen Yücel, projenin startını Oba İlkokulu ve Oba Ortaokulu’ndan verdi.

BANKLAR DAĞITILMAYA BAŞLANDI

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Yücel’in talimatıyla proje kapsamında oturma banklarını dağıtmaya başladı. İlk banklar okul yönetiminin talepleri doğrultusunda Oba İlkokulu ve Oba Ortaokulu bahçesine konuldu. Projede yer almaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Obaköy İlkokulu Eko Okul Koordinatörü ve Sınıf Öğretmeni Derya Köroğluları, "Obaköy ilkokulu olarak belediye sayesinde banklara kavuşmuş olduk. İyi ki böyle bir proje hayata geçiriliyor. Çünkü çocuklarımız hep yerde oturuyordu. Bu banklar sayesinde yerden kurtulup bankta oturmanın keyfine varacaklar. Banklar ve belediyenin diğer hizmetleri için teşekkür ediyoruz" dedi.

'TÜM OKULLARDA UYGULAYACAĞIZ'

Bankların dağıtımına bizzat eşlik eden Park Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, "Banksız Okulumuz Kalmasın" projesini ilçe genelindeki tüm okullarda uygulayacağız. Şu an Obaköy Ortaokulu, Obaköy İlkokulu ve Girenes Fen Lisesin'de dağıtmaya başladık. Okul yönetimin belirlediği noktalara montajını yapacağız. Çocuklarımızın yüzlerindeki sevinç her şeye değer diye düşünüyoruz. Şimdiden tüm okullarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.