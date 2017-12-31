Banker Bilo'daki hata, yıllar sonra fark edildi

TÜRK sinema tarihinin efsaneleri yapıtları arasında yerini alan 'Banker Bilo' filminde kadraja giren yönetmen Ertem Eğilmez'i bu zamana kadar kimse fark edemedi.

KİMSE HATAYI FARK ETMEMİŞ

Meral Zeren ve Şener Şen, rollerini ustalıkla icra ederken filmin yönetmeni, Arzu Film'in sahibi ve yapımcısı olan merhum Ertem Eğilmez, bir anda kadrajın içine giriveriyor ve kimse de bu hatayı fark etmiyor.

İşte o hata: