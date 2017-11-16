"Balona röveşata atan adam" videosu ile ilgili yeni iddia

KIZILAY Atatürk Bulvarı'nda, yerdeki balonu havalandırıp rövaşata vurmaya çalışan kişinin videosu sosyal medyayı sallamıştı. Sosyal medyada en çok izlenenler arasında yerini alan görüntüdeki vatandaş fenomen haline gelmiş, sonrasında ise TV kanalları devreye girmiş ve görüntüleri yayınlamıştı.

VİRAL REKLAM İDDİASI

Ana haber bültenlerinden spor programlarına kadar her mecrada yer almayı başaran bu video ile ilgili birbirinden ilginç iddialar gündeme gelmişti. Bu iddialara bir yenisi daha eklendi ve videonun Tudors markası için hazırlanan viral bir reklam olduğu öne sürüldü.

UZMANLAR "VİRAL" DİYOR

Videonun güvenlik kamerası ile çekilmesine ve görüntünün kalitesiz olmasına rağmen balondaki Tudors logosunun rahatlıkla okunabiliyor olmasının sebebinin de bu olduğu belirtiliyor. Görüntünün kaydedildiği yerin ise Kızılay Atatürk Bulvarı'ndaki Tudors mağazasının hemen önü olduğu iddia edildi.

Videoyu izleyen uzmanlar ise, videonun başarılı bir viral olduğunu ve hatta reklamcılık tarihine geçecek bir çalışma olduğunu belirttiler.