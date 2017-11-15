Balona rövaşata atan adam bulundu

ANKARA Kızılay'da caddede yürürken balona rövaşata çekmeye çalışmasıyla gündeme gelen ve 3 aydır kayıp olan 24 yaşındaki Gülbey Türkücü bulundu.
Müge Anlı programında Gürbey Türkücü’nün Ankara’da bulunduğunu açıkladı. Haberi alan anne Ayşe Türkücü, "Ah bir görsem, 3 aydır göremiyorum ben ciğerimi. Allah razı olsun, gözüm gibi bakacağım ona inşallah" diyerek duygusal anlar yaşadı.
NE OLMUŞTU?
Ankara Kızılay'da Atatürk Bulvarı üzerindeki bir kuyumcu dükkanı önünde havadaki balona rövaşata çekmeye çalışıp başarılı olamayan gencin, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan ve 3 aydır da ailesinin kendisinden haber alamadığı 24 yaşındaki Gülbey Türkücü olduğu ortaya çıkmıştı. Görüntüleri izleyen anne Ayşe Türkücü ve oğlu, 3 aydır aradıkları Gülbey Türkücü'yü bulmak üzere Ankara'ya gitmişti.Ankara Kızılay'da caddede yürürken balona rövaşata çekmeye çalışmasıyla gündeme gelen ve 3 aydır kayıp olan 24 yaşındaki Gülbey Türkücü bulundu.
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