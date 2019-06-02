Balkanların ünlü pop starı Alanya’yı tanıtacak

BALKANLARIN pop yıldızı Milica Pavlovic, eylül-ekim döneminde Alanya’da çekeceği klibin ön hazırlık çalışmalarını tamamlayarak ülkesine döndü. Ünlü yıldızın Alanya’da yaptığı hazırlık çalışmaları başta Sırbistan olmak üzere Balkan ülkelerinde geniş yankı buldu. Klipli tanıtım yöntemi ve organizasyon hakkında bilgi veren Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Genel Sekreteri Elvan Güneş, “Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen uluslararası turizm fuarında temas kurduğumuz Sırp pop yıldızı Milica Pavlovic’in Alanya’da çekeceği klip Balkan ülkeleri ve Sırbistan’da çok önemli bir tanıtım aracı olacak. Oldukça geniş bir izleyici kitlesine ulaşacak olan video klip çalışmasının Alanya’daki ön hazırlıkları bile uluslararası alanda önemli yankı buldu.’’ dedi.

‘Milyonlarca insana ulaştık’

Sanatçılar Milica Pavlovic ve beraberindeki heyetin gerek sosyal medya paylaşımları gerekse uluslararası magazin basınına yaptıkları bilgilendirmelerin milyonlarca insana ulaştığını kaydeden Güneş, ‘’Pavlovic’in sosyal medya fan sayfaları da Alanya çalışmalarını takipçilerine duyurarak tanıtım çalışmamıza önemli katkı sağladı. ALTAV başkanı ve aynı zamanda Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in ve ALTİD Başkanı Burhan Sili’nin büyük destekleriyle şehrimizin tanıtımını hem yurt içi hem de yurt dışında dört koldan sürdürüyoruz” dedi. Ünlü sanatçının, klip çalışması için Kleopatra Plajı, Sapadere Kanyonu, Dim Çayı, İskele ve Ulaş Plajı bölgeleriyle yakından ilgilendiği öğrenildi.