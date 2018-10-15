'Balıkta stok olmaz’

Alanya Balık Hali’nin girişinde, halin maskotu olan ve esnafın “84’lük bir dede” diye tarifledikleri Zeytin karşılıyor sizleri. 12 yaşında ve köpek yaşına göre hesap edildiğinde 84’e tekabül eden Zeytin dede, turistler ve vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor 

'Balıkta stok olmaz’
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ETİN 45 lirayı gördüğü, tavuğun da neredeyse 30 liraya dayandığı günümüzde balık fiyatları da en az Zeytin kadar insanların yüzünü güldüren cinsten. Sokağın nabzını tutmaya devam eden Dim TV (dimtv.tv) bugün, zengin vitamin içeriği ve güçlü besin değeri bakımından hem çocukların hem de yetişkinlerin düzenli olarak tüketmesi gereken bir gıda olan balıkta son durumu öğrenmek için Alanya Balık Hali'ndeydi. Özellikle kış aylarında taze ve çok çeşitli olan balığın haftada en az 2-3 gün sofrada bulunması gerekiyor ve işte balıkta son durum...
18.00’da Dim TV (dimtv.tv) Ana Haber Bülteni’nde!

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