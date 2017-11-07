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Balıkçılara palamut sürprizi!

Ordu'da gece denize açılan balıkçılar bol miktarda palamutla döndü. Balıkçı Sağlam "Hamsi bereketinin ardından palamut beklemiyorduk. Bu duruma biz de şaşırdık, ağlarımız yeniden palamutla doldu" dedi

Balıkçılara palamut sürprizi!

Ordu'da gece denize açılan balıkçılar bol miktarda palamutla döndü. Balıkçı Sağlam "Hamsi bereketinin ardından palamut beklemiyorduk. Bu duruma biz de şaşırdık, ağlarımız yeniden palamutla doldu" dedi

07 Kasım 2017 Salı 10:48
Balıkçılara palamut sürprizi!
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HAMSİ bolluğuyla palamuttan umudunu kesen balıkçılar, gece açıldıkları Karadeniz'den bol miktarda palamut avladı. Son günlerde avladıkları hamsiyle yüzleri gülen Ordulu balıkçılar, gece avlandıkları Karadeniz'den bol miktarda palamutla limanlara döndü.Balıkçı İnan Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, palamudun bütün balıkçılara sürpriz olduğunu kaydetti.Hamsi bereketinin ardından hiçbir balıkçının palamut beklemediğini ifade eden Sağlam, "Bu duruma biz de şaşırdık, ağlarımız yeniden palamutla doldu. Palamuttan umudunu kesen balıkçılarımızın yüzü yeniden güldü." dedi.Sezonun tüm balıkçılar için sürprizlerle geçtiğini vurgulayan Sağlam, "Av yasağının sona ermesinin ardından bol miktarda beklediğimiz palamuttan istediğimizi alamamıştık. Sonrasında ise hamsi kendisini erken göstermiş ve tonlarca hamsi avı gerçekleştirilmişti. Halen de bereketli bir şekilde hamsi avı sürüyor. Son günlerde hiçbir balıkçımızın beklemediği bir şekilde palamut avı gerçekleşiyor. Gözlem ve tespitlerimiz, palamut avının bir süre daha devam edeceği yönünde." diye konuştu.Sağlam, benzer tablonun daha önceki yıllarda da yaşandığını, Karadeniz'in hep böyle sürpriz yaptığını sözlerine ekledi.Mevlüt Arslan adlı balıkçı ise hamsi avı için çıktıları Karadeniz'den palamutla geri döndüklerini söyledi.Bir gecede 2 bin tane palamut avladıklarını dile getiren Arslan, diğer teknelerin de buna yakın palamut avladıklarını kaydetti.Arslan, palamut avının yeniden bollaşmaya başlamasıyla fiyatının da düşeceğini beklediklerini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
PalamutBalıkFiyatKaradenizOrdu
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