Balıkçılar bu kez hamsi için 'Vira Bismillah' dedi

BÜYÜK gırgırlarla sabahın erken saatlerinde denize açılan balıkçılar, limana bol hamsiyle dönmeyi umut ediyor.



Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, palamut sezonunun tam anlamıyla sona erdiğini söyledi.

Artık balıkçıların hamsiye yöneldiğini aktaran Karakaş, bundan sonra palamudun tek tük tutulabileceğini anlattı.



"Balıkçılarımız artık palamut avını bırakıp hamsi avına başladı." diyen Karakaş, öncelikli avcılığın hamsi olacağını kaydetti.



Hamsiden umutlu olduklarını belirten Karakaş, "Şu anda çok abartılı hamsi beklenmiyor. Ancak piyasanın ihtiyacını karşılayacak hamsi avlanılması söz konusu. Tezgahtaki fiyatlardan da ne olduğu belli. Çok iri ve kaliteli hamsi 10 liradan satılıyor." diye konuştu.

