Balıkçılar bu kez hamsi için 'Vira Bismillah' dedi

Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından Akçakoca'da balıkçılar, bereketli geçen palamut sezonunun ardından hamsi avı için ağlarını denize atıyor

Balıkçılar bu kez hamsi için 'Vira Bismillah' dedi
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BÜYÜK gırgırlarla sabahın erken saatlerinde denize açılan balıkçılar,  limana bol hamsiyle dönmeyi umut ediyor.
 
Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA  muhabirine yaptığı açıklamada, palamut sezonunun tam anlamıyla sona erdiğini  söyledi.
Artık balıkçıların hamsiye yöneldiğini aktaran Karakaş, bundan sonra  palamudun tek tük tutulabileceğini anlattı.
 
"Balıkçılarımız artık palamut avını bırakıp hamsi avına başladı."  diyen Karakaş, öncelikli avcılığın hamsi olacağını kaydetti.
 
Hamsiden umutlu olduklarını belirten Karakaş, "Şu anda çok abartılı  hamsi beklenmiyor. Ancak piyasanın ihtiyacını karşılayacak hamsi avlanılması söz  konusu. Tezgahtaki fiyatlardan da ne olduğu belli. Çok iri ve kaliteli hamsi 10  liradan satılıyor." diye konuştu.
 

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