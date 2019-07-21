Balıkçı teknesi alabora oldu: Facia yaşandı

Salihli'de balıkçı teknesinin alabora olması sonucu göle düşerek kaybolan iki kişinin cesedi bulundu

Balıkçı teknesi alabora oldu: Facia yaşandı
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MANİSA'NIN Salihli ilçesinde, balıkçı teknesinin alabora  olması sonucu göle düşerek kaybolan biri çocuk, iki kişinin cesedi bulundu. Marmara Gölü'nde teknenin alabora olması sonucu göle düşen Nebi Saygı  (28) ve Mesut Karakülah'ı (13) arama çalışmalarına sabahın erken saatlerinde  devam edildi.  
 
AFAD, Jandarma ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi'nin de  destek verdiği aramalarda su altı ekipleri göle dalış gerçekleştirdi.  Ekiplerin araması sonucu Saygı ve Karakülah'ın cesetlerine ulaşıldı.    Cesetlerin teknelerle kıyıya getirildiği sırada 13 yaşındaki Mesut  Karakülah'ın babası Rauf Karakülah gözyaşı döktü. Saygı ve Karakülah'ın cesetleri  savcılık incelemesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
  
Tekelioğlu Mahallesi mevkisinden dün Marmara Gölü'ne açılan 5  balıkçıyı taşıyan tekne, kıyıdan yaklaşık 2 kilometre açıkta, henüz  belirlenemeyen nedenle alabora olmuş, göle düşenlerden 3'ü, çevredeki  balıkçıların müdahalesiyle kurtarılmıştı.

 
Diğer iki kişiye ise ulaşılamamış, havanın kararması sonucu dün akşam  arama çalışmalarına ara verilmişti.    
 

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