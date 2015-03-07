Balık oltası almak için baraj gölüne girdi ve...

OLAY, öğle saatlerinde Menderes Mahallesi yakınlarındaki Kartalkaya Barajı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Atatürk Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Kubilay Andırınlı, arkadaşlarıyla birlikte gezinmek için gittiği baraj gölünde gördüğü balık oltasını almak için suya girdi. Akıntıya kapılarak bir süre sonra gözden kaybolan Andırınlı'yı kurtarmak isteyen arkadaşları başarılı olamayınca jandarma ve sağlık görevlilerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarmaların çağırdığı Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibi, Kubilay Andırınlı'nın cesedini kıyıya 15 metre uzaklıkta buldu. Sudan çıkarılan gencin cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi.

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