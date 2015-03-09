Balık için son fırsat

09 Mart 2015 Pazartesi 10:33
- Erkan UYSAL
ALANYA Balık Hali esnafı, balık satışlarının iyi olduğunu söyledi. Hava şartlarının düzelmesiyle tezgahlarda çeşitlerin çoğaldığını aktaran esnaf, artık hale hamsi ve istaviritin gelmediğini ifade etti. Bazı esnafların görüşleri şöyle:
HASAN EROĞLU
Balık satışlarımız iyi. Halkın balığa talebi arttı. Hamsi ve istavrit dönemi bitti. Balık haline hamsi ve istavrit gelmiyor artık. Gelse de şoklanmış olarak geliyor. Biz şoklanmış ürünleri vatandaşa tavsiye etmiyoruz. Alanya'dan kubbes, mercan, barbun, kuzu balığı günlük taze çıkıyor. Halk hazır gıdalardan ziyade sağlıklı olan ve uzmanların da tavsiye ettiği balığa yönelmeli. Taze balığın gözleri dışarı çıkmış ve canlı olmasından anlaşılabilir. Kişi, balığa parmağını bastırdığında balıkta bir içeriye çökme olmuyorsa bu balığın taze olduğu anlamına gelir. Bunun yanında Alo Balık Servisi hizmetimiz sürüyor. İsteyenler bizi arayarak evlerine ve işyerlerine balık sipariş edebilir.
METİN SUAY
Balık satışları zayıf. Dolar yükselince vatandaşın alım gücü düştü. Vatandaşları balık yemeye davet ediyorum. Nisan ayında av yasağı başlayacak. Av yasağıyla bazı balık fiyatları yüzde 50'ye kadar artacak. Vatandaşı balık fiyatları ucuzken balık haline davet ediyoruz. Balık halinde 5-70 TL arasında balık bulmak mümkün.
ALİ NURAL
Hava şartlarının düzelmesiyle her türlü balık çeşidini tezgahta görmek mümkün. Satışlarımız iyi durumda. Vatandaş balık yemeye yönelmiyor. Herkesi balık tüketmeye davet ediyoruz. Fiyatlarımız uygun.
FERİDUN DURAKLI
Balık çeşitleri bol. Balıklar gayet ucuz ve taze. Halkın balığa daha fazla rağbet göstermesini istiyoruz. Halka balık halinde bulunan günlük ve taze balıkları tüketmesini öneriyoruz. Çünkü balık doğal bir besin kaynağı.
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Son Güncelleme: 09.03.2015 10:04