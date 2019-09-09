Balık Hali esnaflarından ‘Üvey evlat olduk’ isyanı

ALANYA Balık Hâli'nde işler kesat, esnaf mutsuz. Av yasaklarının kalkmasıyla tezgahlar balık çeşitleriyle şenlendi şenlenmesine lakin vatandaş Hal’in yolunu unutunca balıkların da, esnafın da boynu bükük kaldı. Balık Hali esnaflarından Riyat Dinçer Hal’deki son durumu Dim TV (dimtv.tv) mikrofonlarına aktardı. Dinçer “Sezonu açtık. Av yasağı kalktı, balıklarımız geldi. Ama maalesef vatandaş yok. En sağlıklısı balık. Her şey hormonlu. Çeşitlerimiz çok, fiyatlarımız da uygun. Hamsi 20 TL. 4 kişilik bir aile 2 kilo hamsiyle paşalar gibi doyar. 40 TL iki sigara parası. Yani kişi başı 10 TL. Ama vatandaş gelmiyor” dedi.

‘HAL’E ACİLEN BAKIM YAPILMALI’

Öte yandan Hal’in bakımsızlığına dikkat çekerek idari yetki birimlerine çağrıda bulundu. Balık Hali’nin yeterince tanıtılmadığını ve bakım yapılmadığını ifade eden Dinçer “Bakımsız. Girişine bir bakın. Yağmur içeride, güneş içeride. Bir çözüm bulmaları lazım. Çöplerin bulunduğu yer çok kötü. Sinek oluyor, koku oluyor. Vatandaş gelmiyor. Elinin ayağının düzeltilmesi lazım. Otopark en ciddi sorunlarımız arasında. Belediyenin bir an önce el atmasını istiyoruz. Acilen. Artık yalvarıyoruz. Esnafta da iş yok. Birlik yok. Birlik olunsa, talep edilse sorunlar çözülür” ifadelerini kullandı.

‘UNUTULDUK, ÜVEY EVLAT OLDUK’

Dinçer’e destek vatandaştan geldi. Bölgede yaşanan Hüseyin Demirci “Ben herhangi bir vatandaşım. Hal’in girişine düzenleme yapılırken sözüm ona buraya da bir el atacaklardı. Ama nafile. Verilen vaatler vardı. Yapılmadı, yapılmıyor. Yağmur yağdı, yarıklar kapandı hesabı oldu. Unutulduk, üvey evlat burası” şeklinde konuştu.