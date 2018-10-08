Balbey'de yenileme etaplar halinde

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi'nin Ekim ayı olağan meclisi, Başkan Menderes Türel başkanlığında, 110 gündem maddesini görüşmek üzere toplandı. 44 madde için yapılan oylamada komisyon raporları kabul edilirken, geri kalan maddeler ilgili komisyonlara sevk edildi. Gündem dışı konuşmalarda İYİ Parti Sözcüsü Ertürk Yazar, hükümeti eleştiren konuşma yapınca Ak Parti sıralarından tepki geldi. Meclisin uzayacağını dile getiren Ak Partili meclis üyeleri seslerini yükseltince Başkan Menderes Türel devreye girdi. Ertürk Yazar'a bu şekilde konuşmaya devam etmesi durumunda mikrofonunu kapatacağını belirten Türel, bu tür konuşmaların parti binasında yapmasını istedi. Türel, "Meclisi siyasi mesajlara alet etmem" dedi. Ertürk Yazar, gündem dışı konuşmalarda özgür konuşabileceğini, ülke ve bölge gündemine değinmek istediğini söyledi. Yazar, "Konuşmama engel olduğu için meclisi kınıyorum" dedi.

BALBEY'DE İLK İNŞAATLARI ANET YAPACAK

Mecliste Antalya'nın tarihi mahallesi Balbey için tarihi bir karar alındı. 1'inci etap yenileme projesi AK Proje hakkında bilgi veren Türel, Balbey Mahallesi'nde 3 senedir çalıştıklarını kaydetti. Akademisyen bir grubun belediye şirketi ANET'le çalışmaları yürüttüğünü dile getiren Türel, "Vatandaşlardan ön protokol kapsamında mülklerinin durumu öğrenilmeye çalışıldı. Detaylar alındı. Eğilimlere göre çalışmalar yürütüldü. Nihai aşamaya getirdik. Birinci etap Sobacılar Çarşısı'nın tam karşısı olarak projelendirildi. Projemizi Kültür ve Turizm Bakanlığı'na onaylattırdık" dedi. Türel, birçok projede olduğu gibi iftiraların Balbey projesinde de başladığını belirterek, "İftiraların önüne geçmek için birinci etapta inşaat çalışmalarını belediye firmamız ANET'in yapmasını düşünüyoruz" dedi.

CHP BÜTÜNCÜL PLAN İSTEDİ

CHP Grup Sözcüsü Cansel Tuncer Çevikol, Balbey'in böyle kalmasını istemediklerini söyledi. Çevikol, "Yenilensin ama planlamayı görmek istiyoruz. Bütüncül bir çalışma yapmıyor, etap halinde çalışma yürüteceksiniz. Projenin teknik boyutunu bilemiyoruz. Bütüncül bir plan istiyoruz. Eski yapıyı bozmayalım. Tarihi ve kültürel değerlerin korunduğunu bilmek istiyoruz" diye konuştu.

TÜREL- TOKGÖZ TARTIŞMASI

CHP'li meclis üyesi Recep Tokgöz de Balbey Projesi'nin daha detaylı anlatılmasını istedi. Mahallenin korunmasına yönelik planlama yapılmasını istediğini belirten Tokgöz, tarihin Türel'i 'Antalya'yı katleden adam' diye yargılayacağını kaydetti. Tokgöz, Türel'in Balbey'de tarihi yok ettiğini savundu.

'SİZE RAĞMEN YAPACAĞIZ'

Türel, şeffaf bir süreçle projeyi yürüttüklerini, meclis üyelerine sunum yaptıklarını söyledi. Tokgöz'ün kendilerini oyalamaya çalıştığını aktaran Türel, "Meseleye üzüm yemek gözüyle bakmıyorsunuz. Vatandaşların mutabakatını alarak yapacağız. Yangından mal kaçırmıyoruz" dedi. Balbey'de durumun içler açısı olduğunu belirten Türel, kendisinin bu mahallede büyüdüğünü kaydetti. Türel, "Balbey'i kaderine mahkum etmeyeceğiz. Balbey'i Kaleiçi gibi pırlanta değeri haline getireceğiz. Bunu size rağmen yapacağız. Gerekirse kaybederiz ama Antalyalılar kazansın anlayışındayız. İçindeki tarihi yapıların hepsi korunacak. İki koyun versek güdemeyecek durumdasınız" karşılığını verdi. Balbey 1'inci etap yenileme projesi maddesi, CHP grubunun 'hayır' oyuna karşı diğer partilerin oy çokluğuyla kabul edildi.

ÇALKAYA PLANLARI MECLİSTEN GEÇTİ

Mecliste 30 yıldır imar sorunu devam eden Aksu'daki Çalkaya bölgesine yönelik imar planları, tüm partilerin oy birliğiyle kabul edildi. Menderes Türel, planlama aşamasında pekçok ilke imza attıklarını söyledi. Partilerin sözcüleri de planların son yıllarda yapılmış en iyi planlama olduğunu aktardı.