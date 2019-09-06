Bakkallardan Zabıta'ya plaket

ZİYARETTE Akın'a bakkallara yaptığı hizmetlerden dolayı plaket verildi. Alanya Zabıta Müdürü Hasan Akın, Zabıta Haftası nedeniyle ziyaretlerini sürdürüyor. Alanya Bakkallar Odası Başkanı Velittin Yenialp ve yönetimi, Zabıta Müdürü Hasan Akın’ı konuk etti. Ziyarette, bakkal esnafı adına Akın’a plaket verildi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yenialp, Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün her zaman esnafın yanında olduğunu ifade etti.