Bakkallara yerli üretim logosu uyarısı

 Manavgat Bakkallar Bayiler ve Büfeciler Odası Başkanı Abdullah Akça yerli üretim logosuna ilişkin tebliğin yayımlandığını hatırlatarak bakkallara uyarıda bulundu.

Bakkallara yerli üretim logosu uyarısı
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MANAVGAT Bakkallar Bayiler ve Büfeciler Odası Başkanı Abdullah Akça, cuma günkü Resmi Gazete'de 'Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğ'in yayımlandığını hatırlattı. Başkan Akça, "Bu tebliğ, perakende olarak satışa sunulan malların etiketlerini ve fiyat listelerini kapsamakta olup, etiketlerde ve fiyat listelerinde; malın üretim yeri, malın ayırıcı özelliği, malın tüm vergiler dahil satış fiyatı, malın birim fiyatı, malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih, üretim yeri Türkiye olan mallar için bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaretlerin bulunması zorunludur" dedi.

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