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12 Mart Günlük Burç Yorumu

Bakın Antalya'da sayı kaç oldu?

Türkiye’de kayıtlı araç sayısı bu yılın Ocak ayı sonu itibarıyla 18 milyon 955 bin 588 oldu. Antalya’daki araç sayısı 884 bin 778. Bu rakam Isparta'da 116 bin 959, Burdur'da ise 150 bin 157 olarak açıklandı

Bakın Antalya'da sayı kaç oldu?

Türkiye’de kayıtlı araç sayısı bu yılın Ocak ayı sonu itibarıyla 18 milyon 955 bin 588 oldu. Antalya’daki araç sayısı 884 bin 778. Bu rakam Isparta'da 116 bin 959, Burdur'da ise 150 bin 157 olarak açıklandı

13 Mart 2015 Cuma 15:24
Bakın Antalya'da sayı kaç oldu?
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TÜRKİYE'DE kayıtlı araç sayısı bu yılın Ocak ayı sonu itibarıyla 18 milyon 955 bin 588 oldu. Antalya’daki araç sayısı 884 bin 778. Bu rakam Isparta'da 116 bin 959, Burdur'da ise 150 bin 157 olarak açıklandı.  
Ocak ayı sonu itibarıyla Türkiye’de trafiğe kayıtlı toplam 18 milyon 955 bin 588 adet taşıtın yüzde 52,5’ini otomobil, yüzde 16,3’ünü kamyonet, yüzde 14,9'unu motosiklet, yüzde 8,6’sını traktör, yüzde 4,1’ini kamyon, yüzde 2,3’ünü minibüs, yüzde 1,1’ini otobüs, yüzde 0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 43,7 arttı.
Kaynak: Antalya Burada
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Son Güncelleme: 13.03.2015 14:27
Anahtar Kelimeler:
AntalyaKayıtlı Araç Sayısı
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