Bakanlıktan 'Oyuncak' ayarı

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanlığı, ‘Oyuncak Yönetmeliği’nde değişikliğe gidiyor. Buna göre oyuncaklarda ve kırtasiye ürünlerinde bulunan kanserojen, mutajen ve üreme açısından toksik maddeler yasaklanıyor. Ayrıca oyuncaklı sürpriz çikolatalar, şekerler, sakızlara da yeni standartlar gelecek. Türkiye, Avrupa Birliği’nde (AB) 2013 yılında yürürlüğe giren oyuncak direktiflerini uygulamak üzere ‘Oyuncak Yönetmeliği’ni değiştirmeye hazırlanıyor. 14 yaşından küçük çocukların oyunlarında kullanılmak amacıyla tasarlanan ve imal edilen her türlü ürün ile oyun araç ve gereçlerini kapsayan 'Oyuncak Yönetmeliği' tümden değişecek. Buna göre Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, kanserojen, mutajen ve üreme açısından toksik maddeleri yasaklayacak. Çinko, bakır, bor, kalay, nikel gibi 11 ağır metal ile 55 alerjen kokuyu yasak kapsamına alınacak. 3 yaş altı oyuncaklarda kansere neden olan ‘nitrozaminler’ de yasağa dahil edilecek. Yönetmelikteki yeni şartlar, bebek arabaları, karyolalar, mama sandalyeleri, yürüteç ile kırtasiye ürünleri gibi bebek ve çocuk kullanım eşyalarının tamamını kapsayacak.

'İÇİNDE OYUNCAK VARDIR' YAZACAK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilen yeni yönetmelik taslağında dikkat çeken diğer yenilikler şöyle: "Çikolata, şeker, sakız gibi gıda ile birleştirilmiş oyuncaklar ‘ayrı’ paketlenecek. Bu ürünlerin üzerinde ‘İçinde oyuncak vardır. Yetişkin gözetimi tavsiye edilir’ uyarısı yer alacak. Küresel, yumurta biçimli veya elips biçimli olan oyuncak paketleri ve bu paketin ayrılabilir parçaları ağza veya gırtlağa sıkışarak havayolunu tıkamayacak şekilde tasarlanacak.

TEMİZLİĞE UYGUN OLARAK TASARLANACAK

Hijyen gerekçesiyle 36 aydan küçük çocuklara yönelik tüm oyuncaklar temizliğe uygun biçimde tasarlanıp üretilmiş olacak. Ağız yoluyla kullanılan düdük, balon gibi oyuncaklarda çocuğun nefes yollarını tıkayabilecek ayrılabilir küçük parçalar olamayacak. Sesli oyuncaklar, darbeli ve sürekli yayılan sesin maksimum değerleri açısından çocukların işitme bozukluğuna neden olmayacak şekilde tasarlanıp üretilecek.

6 AY GEÇİŞ SÜRESİ UYGULANACAK

Yeni yönetmelik hükümleri, Resmi Gazete’de yayımlanmasından 6 ay sonra yürürlüğe girecek. Bu süre içinde eski yönetmelik hükümleri geçerli olurken, 6 ayın sonunda yeni kurallar otomatik olarak devreye girecek. Bu tarihten itibaren yapılacak denetimlerde, yeni yönetmeliğe aykırı tüm ürünler için toplatma kararı alınacak.” Yasaklanan maddeler karyola, bebek arabaları, mama sandalyeleri, yürüteçler, kırtasiye ürünleri ve 14 yaş altı oyuncaklarda kullanılıyordu.

TÜFENKCİ: '19 METAL YASAKLANIYOR'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AB'de 2013 yılından beri uygulamada olan oyuncak direktifine birebir uyumlu yönetmeliği yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdiklerini belirterek, temel değişiklikleri şöyle özetledi: “Yeni yönetmelik kanserojen, mutajen ve üreme açısından toksik maddelerle ilgili kısıtlamalar getiriyor. Kısıtlı olan ağır metal sayısı 8’den 19’a çıkarılıyor ve 55 alerjen kokunun oyuncaklarda kullanımı yasaklanıyor. Çocukların kullanımına sunulan tüm ürünlerin daha güvenli olması konusunda yeni kurallar getiriyor. Adı 'Oyuncak Yönetmeliği' olsa da bu kurallar, kırtasiye dahil çocuklarla ilgili tüm ürünleri kapsıyor. Oyuncaklarda da pastel, sulu, kuru boyaların içeriğinde de 8 olan ağır metal yasağı 19 metale çıkıyor. Gıdayla birleştirilmiş oyuncaklar artık ayrı paketleneceği gibi içindeki parçalar da çocukların burnuna, kulağına, nefes borusuna kaçmayacak şekilde tasarlanacak.”

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.