Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başarısız tüp bebek uygulamalarında anne adaylarına uyarı!
Başarısız tüp bebek uygulamalarında anne...
Mide gribi hakkında bilmeniz gereken 5 şey
Mide gribi hakkında bilmeniz gereken...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 11 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Masum görünen ‘ben’de büyük tehlike
Masum görünen ‘ben’de büyük tehlike

Bakanlıktan önemli uyarı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, önümüzdeki dönemde, tacir ve esnafın ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edebilmeleri için işletmeleri adına 'Yetki Belgesi' almaları gerektiğine dikkat çekti

Bakanlıktan önemli uyarı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, önümüzdeki dönemde, tacir ve esnafın ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edebilmeleri için işletmeleri adına 'Yetki Belgesi' almaları gerektiğine dikkat çekti

10 Nisan 2018 Salı 22:59
Bakanlıktan önemli uyarı
banner404

BAKANLIKTAN yapılan açıklamada, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 13 Şubat 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlandığı hatırlatılarak, "Yönetmelikle birlikte, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin güvenli, kayıtlı ve sistematik bir düzende yapılması için önemli bir adım atılmıştır. Önümüzdeki dönemde, tacir ve esnafımızın ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edebilmeleri için işletmeleri adına Yetki Belgesi almaları gerekmektedir. Yönetmelik uyarınca, halihazırda faaliyette olan işletmelere Yetki Belgesi edinimi için tanınan süre 13 Ağustos 2019 tarihinde sona ermekte olup belgelendirme için tacir ve esnafımızın önünde 1 yılı aşkın bir süre bulunmaktadır. Bu nedenle, süre açısından paniğe kapılmayı gerektirecek bir durum söz konusu değildir" ifadeleri yer aldı.
'YANLIŞ BİLGLENDİRMELERE İTİBAR ETMEYİN'
Yetki Belgesinin 13 Mayıs 2018 tarihinden itibaren İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi sistemi üzerinden işletmelerin bulunduğu yerdeki ticaret il müdürlüklerinden verilmeye başlanacağına dikkat çekilerek şöyle denildi: "Yetki Belgesi alınabilmesi için ön koşul olan Mesleki Yeterlilik Belgesi ise yalnızca Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca verilebilmektedir. Ancak, son dönemde esnaf ve tacirlerimizin yetkisiz kişi ve kuruluşlar tarafından arandığı ve kendilerine Mesleki Yeterlilik Belgesi veya bu belge yerine geçen sertifika ve benzerleri ile eğitimin belli bir ücret mukabilinde sağlanacağı yönünde telkinlerde bulunulduğuna dair duyumlar alınmaktadır. Muhtemel mağduriyetlerin önüne geçilmesi bakımından bu tür yanlış bilgi ve yönlendirmelere itibar edilmemesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Gümrük Ve Ticaret BakanlığıBakanlıkTACİRIştigal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uluslararası iki top model Alanya'da tatil yaptı
Uluslararası iki top model Alanya'da tatil yaptı
Hedef düğün turizmi
Hedef düğün turizmi
Alanya Göç İdaresine Topçu'dan eleştiri
Alanya Göç İdaresine Topçu'dan eleştiri

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim