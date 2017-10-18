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Bakanlıktan esnafa müjde! Belgeyi alan iş yeri açabilecek

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle, esnaf olarak çalışanların kalfalık ve ustalık belgelerini alarak meslekleriyle ilgili alanlarda iş yeri açmasına imkan tanınacak

Bakanlıktan esnafa müjde! Belgeyi alan iş yeri açabilecek

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle, esnaf olarak çalışanların kalfalık ve ustalık belgelerini alarak meslekleriyle ilgili alanlarda iş yeri açmasına imkan tanınacak

18 Ekim 2017 Çarşamba 15:35
Bakanlıktan esnafa müjde! Belgeyi alan iş yeri açabilecek
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MİLLİ Eğitim Bakanlığının ( MEB) Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Mesleki Eğitim Kanunu'nun 35. maddesinde yapılan değişikliklerle, kapsamı, şartları ve süresi bakanlıkça belirlenen telafi eğitimi veya tamamlayıcı eğitime katılan, bunun sonunda yapılan sınavlarda başarılı olan kalfa, usta ve ortaöğretim mezunlarına, bitirdikleri meslek alanının diplomasının verilmesi hüküm altına alınmıştı.  Milli Eğitim Bakanlığı Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri ile İlgili Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge, Bakan İsmet Yılmaz tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi.

142 MESLEK DALINDA HÜKÜMLER BELİRLENDİ

Yönergeyle Mesleki Eğitim Kanunu'nda yer alan, aralarında kuaförlük, otomotiv, mobilya, metal sektörünün de olduğu 27 alan ve 142 meslek dalında çalışan ve kalfalık ya da ustalık belgesi bulunmayanlara yönelik hükümler belirlendi.

Mesleki eğitim merkezlerine başvuracaklar arasından kayıt şartlarını sağlayanlar sınavlara alınacak. Öncelikle kalfalık, sonrasında ise ustalık sınavlarında başarı gösterenlere belge verilecek.

Yönergeyle, esnafın daha çabuk ve pratik şekilde, daha önce öğrendiklerini belgeye dönüştürmesine imkan tanınıyor. Ustalık ve kalfalık belgesine sahip olanlar, meslekleriyle ilgili alanlarda iş yeri açma imkanına sahip olacak.

SINAVLAR ŞUBATTAN İTİBAREN BAŞLAYACAK

Daha önceki düzenlemede, bir meslek dalında kalfalık sınavına girmek için 6 sene, ustalık için de bunun üzerine 5 yıl olmak üzere toplam 11 sene bir iş yerinde çalıştığını beyan etme zorunluluğu bulunuyordu.

Yeni düzenlemede ise esnafın sınava girebilmesine yönelik bu şartlar kaldırıldı. İş yerinde bir meslek dalında çalıştığını sosyal güvenceyle belgelendirenler, mesleki eğitim merkezlerine başvurmaları halinde doğrudan kalfalık sınavlarına alınacak.

Ustalık için ise 5 yıl aynı işi yaptığını sosyal güvencesiyle belgelendirenler sınava girebilecek. Kalfalık ve ustalık sınavları, gelecek yıl şubattan itibaren başlayacak. 

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BakanlıkEsnafUstalık
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