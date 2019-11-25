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Bakanlık'tan "vekil" iddiasına yanıt geldi: Çakarda ayrıcalık yok

İçişleri Bakanlığı, çakar lamba kullanımında eski milletvekillerine geçiş üstünlüğü tanınmasına ilişkin düzenleme bulunmadığını bildirdi.

GÜNCEL 25.11.2019, 10:06
Bakanlık'tan "vekil" iddiasına yanıt geldi: Çakarda ayrıcalık yok
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İÇİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, basında son torba kanuna atılan bir madde ile çakar lamba kullanma hakkının eski milletvekillerine de tanındığı yönünde bir iddiada bulunulduğu belirtildi. İddiaların gerçeği yansıtmadığını açıklamada ifade edildi.

YASA 1 KASIM'DA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Trafik güvenliğini tehlikeye atan ve vatandaş nezdinde ciddi sıkıntılara neden olan ve kamuoyunda çakar olarak adlandırılan yetkisiz sesli ve ışıklı sistemi kullanımının engellenmesi amacıyla, geçiş üstünlüğüne sahip araçlar ve bunların kullanabilecekleri sesli ve ışıklı sistemlerin ne olacağına ilişkin usul ve esasların İçişleri Bakanlığınca 24 Eylül'de onaylanarak 1 Kasım 2019 itibarıyla yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.  Açıklamada, söz konusu usul ve esasların zorunlu hallerde, ambulans, itfaiye, AFAD, kolluk kuvvetlerinin araçları ve risk tehdit değerlendirmesi kapsamında devletin en üst protokolündeki makamların emir ve zatlarına verilen araçların geçiş üstünlüklerini nasıl kullanacağı ve uymayanlar hakkında yapılacak işlemlerin açık bir şekilde düzenlendiği kaydedildi.

DÜZENLEMEDE ESKİ VEKİLLERE GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ YOK

Düzenlenen usul ve esaslarda kesinlikle eski milletvekillerine geçiş üstünlüğü tanınmasına ilişkin düzenleme bulunmadığı bildirilen açıklamada ayrıca TBMM İçişleri Komisyonunda görüşülüp genel kurula sevk edilen düzenlemelerde de böyle bir maddenin yer almadığının tespit edildiğine değinildi. Açıklamada, vatandaşlar nezdinde olumsuzluklara sebep olan yetkisiz sesli ve ışıklı sistemi kullanımı ve başta güvenlik şerit ihlali gibi trafik güvenliğini tehlikeye atan haksız geçiş üstünlüğü ihlalleri ile ilgili mücadelenin kararlılıkla ve ara vermeden devam edeceği kaydedildi. 

ÇAKAR YASAĞI BAŞLADI

İçişleri Bakanlığı tarafından 'çakar lambalı' araçlara dair yapılan düzenleme 1 Kasım 2019 itibariyle resmen başladı. Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde sıkı denetimler yapıldı yasağa uymayan sürücülere ceza kesildi.Çakar lambalara ilişkin yapılan yeni düzenleme ile trafikte yeni dönem 1 Kasım 2019 itibariyle başladı. Kamu ve yerel yönetimlerde üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanlarının araçlarında çakar lamba kullanması, artık yasak. Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde sıkı denetimler yapıldı yasağa uymayan sürücülere 2 bin 4 TL para cezası kesildi.

MEVZUAT DIŞI ÇAKAR AĞIR KUSUR SAYILACAK

Ayrıca, Karayolları trafik muayenesinde araçlarda mevzuat dışında sesli ve ışıklı uyarı sisteminin bulunmasının"ağır kusur" olarak nitelendirilmesi için gerekli çalışmalar başlatıldı.Kanunda yer alan bu düzenlemenin anlaşılır olması, geçiş üstünlüğünün gerçekten bu hakka sahip araçlarca kullanımının sağlanarak suistimalin önlenmesi ve bu konuda daha etkin denetimler yapılması amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine "Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçların Sürülmesi Sırasında Uyulacak Kurallar ile Bu Hakka Sahip Araçlarda Bulundurulacak Işıklı ve Sesli Uyarı İşaretleriyle Bunların Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar" yayımlanmıştı.

#İçişleri Bakanlığı #Çakar lamba #vekil
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