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Bakanlık, milli sporcunun görüntülerin ardından olaya el koydu

Çankırı'da milli güreşçinin tuvalet temizlediği görüntülerin ortaya çıkması üzerine Spor Bakanlığı soruşturma başlattı

Bakanlık, milli sporcunun görüntülerin ardından olaya el koydu

Çankırı'da milli güreşçinin tuvalet temizlediği görüntülerin ortaya çıkması üzerine Spor Bakanlığı soruşturma başlattı

10 Ocak 2018 Çarşamba 20:17
Bakanlık, milli sporcunun görüntülerin ardından olaya el koydu
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OLİMPİYAT 3.'sü, Dünya 2.'si, Avrupa Şampiyonu İşitme Engelli Milli Güreşçi Seyfullah Karadeniz'in yerleri paspaslayarak milli takıma hazırlanması güne damgasını vurmuştu.

 Çankırı Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğü'nde taşeron olarak çalışan Olimpiyat 3.'sü, Dünya 2.'si, Avrupa Şampiyonu İşitme Engelli Milli Güreşçi Seyfullah Karadeniz'in, çalıştığı kurumun yerlerini parlatmaktan, ülkemizi temsil edeceği uluslararası müsabakalara çalışmak için vakit ayıramadığı ifade edildi.

BAKANLIK OLAYA EL KOYDU

Spor Bakanlığı, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından akşam saatlerinde soruşturma başlattı.

"YAPILAN MUAMELE ÜZÜCÜDÜR"

Konu ile ilgili açıklama yapan Çankırı Güreşçiler Gençlik Derneği Başkanı Talip Dönmez, böylesi aleni bir şekilde yapılan haksızlığa sessiz kalmayacaklarını belirterek, "Milli sporcularımıza sergilenen olumlu veya olumsuz davranışlar, ülkemizin itibarının da belirleyicisidir. Ülkemizin istikrarlı biçimde sağladığı ve devam ettirdiği güçlü kimliğimizi yerelde hiçbir yöneticinin zafiyete uğratmasına hakkı yoktur. Halbuki; bizim için bayrak demek vatan, namus demektir. Bayrağımızı en tepelerde dalgalandıran Milli sporcuya yapılan çirkin muamelenin sorumlularının yaptıkları cahillik üzücüdür" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
ÇankırıMilli SporcuSeyfullah Karadeniz
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