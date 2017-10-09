Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 18°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
101298
ALTIN
152.921
DOLAR
3.7202
STERLİN
4.8652
EURO
4.3703
10 Ekim 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
10 Ekim Günlük Burç Yorumu
Sonbahar mutsuzluğunuzun sebebi sinüzit mi?
Sonbahar mutsuzluğunuzun sebebi sinüzit mi?
10 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
10 Ekim 2017 Alanya -...
banner468

Bakanlık: 'İddialar gerçeği yansıtmıyor'

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı sığır eti ithalatı hakkındaki tebliğe ilişkin, "İlk kez özel sektöre sığır eti ithalat izni verileceği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasında bulundu

Bakanlık: 'İddialar gerçeği yansıtmıyor'

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı sığır eti ithalatı hakkındaki tebliğe ilişkin, "İlk kez özel sektöre sığır eti ithalat izni verileceği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasında bulundu

09 Ekim 2017 Pazartesi 21:37
Bakanlık: 'İddialar gerçeği yansıtmıyor'
banner404

ÖNCEKİ günkü Resmi Gazete’de yayımlanan 'Sığır Eti İthalatında Sağlık ve Teknik Şartların Belirlenmesine İlişkin Tebliği' ile ilgili olarak bazı basın yayın organları ile haber sitelerinde yanlış değerlendirmelerin yapılması üzerine Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan bir basın açıklaması yapıldı. Bakanlığın açıklamasında, “Önceki günkü Resmi Gazete’de yayımlanan sığır eti ithalatındaki sağlık ve teknik şartları düzenleyen Tebliğ, 2012 yılında yayımlanan tebliğde yer alan denetim ile ilgili hususların detaylandırılması amacıyla hazırlanmıştır. Kemiksiz et ithalatı hususu da bu amaçla Tebliğe dahil edilmiştir. Bu Tebliğle ilk kez özel sektöre sığır eti ithalat izni verileceği iddiası gerçeği yansıtmıyor. Zira Tebliğin 5'inci maddesinin birinci fıkrasının 'b' bendindeki ifadeler, bu konuda daha önceden uygulanan 2010 ve 2012 yıllarındaki tebliğlerde de aynen yer aldı. Dolayısıyla özel sektörün ithalat yapabilmesiyle ilgili kurallar yeni değildir. Bunun yanı sıra 5. maddede, ithalatın gerçekleştirilebilmesinin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınacak kontrol belgesi ile mümkün olabileceği belirtiliyor. Özel sektöre 2012 yılından bu yana kontrol belgesi düzenlenmedi. İthalat, sadece Et ve Süt Kurumu tarafından gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla bu tebliğ, özel sektöre et ithalatının önünün açılmasıyla ilgili bir düzenleme değil" denildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
GıdaTarım Ve Hayvancılık BakanlığıBakanlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da Günün Önemli Haberleri
Alanya'da Günün Önemli Haberleri
10 Ekim 2017 Salı - Yeni Alanya E Gazetesi
10 Ekim 2017 Salı - Yeni Alanya E Gazetesi
Alanya'da Türk basını konuşuldu
Alanya'da Türk basını konuşuldu

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim