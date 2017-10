Bakanlık: 'İddialar gerçeği yansıtmıyor'

ÖNCEKİ günkü Resmi Gazete’de yayımlanan 'Sığır Eti İthalatında Sağlık ve Teknik Şartların Belirlenmesine İlişkin Tebliği' ile ilgili olarak bazı basın yayın organları ile haber sitelerinde yanlış değerlendirmelerin yapılması üzerine Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan bir basın açıklaması yapıldı. Bakanlığın açıklamasında, “Önceki günkü Resmi Gazete’de yayımlanan sığır eti ithalatındaki sağlık ve teknik şartları düzenleyen Tebliğ, 2012 yılında yayımlanan tebliğde yer alan denetim ile ilgili hususların detaylandırılması amacıyla hazırlanmıştır. Kemiksiz et ithalatı hususu da bu amaçla Tebliğe dahil edilmiştir. Bu Tebliğle ilk kez özel sektöre sığır eti ithalat izni verileceği iddiası gerçeği yansıtmıyor. Zira Tebliğin 5'inci maddesinin birinci fıkrasının 'b' bendindeki ifadeler, bu konuda daha önceden uygulanan 2010 ve 2012 yıllarındaki tebliğlerde de aynen yer aldı. Dolayısıyla özel sektörün ithalat yapabilmesiyle ilgili kurallar yeni değildir. Bunun yanı sıra 5. maddede, ithalatın gerçekleştirilebilmesinin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınacak kontrol belgesi ile mümkün olabileceği belirtiliyor. Özel sektöre 2012 yılından bu yana kontrol belgesi düzenlenmedi. İthalat, sadece Et ve Süt Kurumu tarafından gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla bu tebliğ, özel sektöre et ithalatının önünün açılmasıyla ilgili bir düzenleme değil" denildi.