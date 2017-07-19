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Bakanlık haberi, yeni bakanı şaşırttı: Haberim yoktu

Gençlik ve Spor Bakanı olan Osman Aşkın Bak, sevindirici haberi Meclis'te aldı, "Haberim yoktu. Genel Kurul'daydım. Arkadaşlar telefon etti." dedi

Bakanlık haberi, yeni bakanı şaşırttı: Haberim yoktu

Gençlik ve Spor Bakanı olan Osman Aşkın Bak, sevindirici haberi Meclis'te aldı, "Haberim yoktu. Genel Kurul'daydım. Arkadaşlar telefon etti." dedi

19 Temmuz 2017 Çarşamba 15:27
Bakanlık haberi, yeni bakanı şaşırttı: Haberim yoktu
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AK Parti  Rize  Milletvekili  Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığına getirildiğini  Meclis Genel Kurulu'nda öğrendi. Gazetecilerin "Haberiniz var mıydı" sorusu üzerine Bak, "Yok. Genel Kurul'daydım. Arkadaşlar telefon etti." yanıtını verdi.

Haber sonrası  Ak Parti Genel Merkezine gitmek için Meclis'ten çıkan  Osman Aşkın Bak şunları söyledi:
"SPOR BENİM HAYATIMIN BİR PARÇASI"

"Ülkemize hizmet etmek için elimizden geleni yapacağız. Spor camiasının içinde yetişmiş birisiyim. Çok küçük yaşlardan beri spor yöneticiliği yapıyorum.  Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı yaptım. Çeşitli kulüplerde yöneticilik yaptım. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunda görev aldım. Spor benim hayatımın bir parçası ve spora özel bir ilgim var. Geçtiğimiz yıllarda TBMM'de  Dopingle Mücadele Komisyonu Başkanlığı yapmıştım. Sporu çok yakından takip ediyorum."

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