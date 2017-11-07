Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 22°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
114029
ALTIN
158.483
DOLAR
3.8620
STERLİN
5.0695
EURO
4.4684
Teknoloji sektöründe iş bulmakta zorluk çeken gençler dikkat!
Teknoloji sektöründe iş bulmakta zorluk...
iPhone'lardaki hesap makinesi sorunu çözüldü
iPhone'lardaki hesap makinesi sorunu çözüldü
Pankreas kanserinde hayatta kalma şansını etkiliyor!
Pankreas kanserinde hayatta kalma şansını...
banner468

Bakanlık, cam filmi konusunda son noktayı koydu!

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, çok tartışılan cam filmi ile ilgili son sözü söyledi: Cam filmi yasağı, tüm araçları ve camlara sonradan taktırılan tüm filmleri kapsıyor

Bakanlık, cam filmi konusunda son noktayı koydu!

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, çok tartışılan cam filmi ile ilgili son sözü söyledi: Cam filmi yasağı, tüm araçları ve camlara sonradan taktırılan tüm filmleri kapsıyor

07 Kasım 2017 Salı 10:25
Bakanlık, cam filmi konusunda son noktayı koydu!
banner404

KAMUOYUNDA günlerdir tartışılan, yasaklanmaması için eylem yapılan cam filmi konusunda Bakanlık noktayı koydu.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 63. maddesinde "Taşıtların camlarının görüntüyü değiştirecek seviyede renkli kullanımı veya camların üzerine renkli film tabakaları yapıştırılması yasaktır" hükmünün bulunduğu anımsatıldı.

"CAM FİLMİ UYGULANAN ARAÇLAR TERÖRDE KULLANILIYOR"

Açıklamada, ülke sınırları içinde, yakın çevresinde gerçekleştirilen terör saldırıları ve bu saldırılarda cam filmi uygulanmış araçların etkin terör unsuru olarak kullanıldığına işaret edildi. Araçlarda cam filmi uygulamasında, genel emniyet ve asayişin sağlanmasında kolluk görevlilerine denetim güçlüğü çıkarması, ulusal güvenliğin sağlanması, güvenlik güçlerinde zaafiyetin oluşmaması ve can kaybı yaşanmaması noktasında, İçişleri Bakanlığıyla birlikte ilgili kamu kurumlarının söz konusu düzenlemeyi tekrar gözden geçirmesi mecburiyetinin doğduğu ifade edildi.

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 63. maddesinin uygulanmaya devam etmesinin gerekli olduğu değerlendirmesine ulaşıldığı ve bu doğrultuda 21 Ekim 2017'de Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik değişikliği yayımlandığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"CAM FİLMİ HİÇBİR ZAMAN SERBEST OLMAMIŞTIR"

Cam filmiyle ilgili trafik denetimlerine ve cezai işlemlere yasal dayanak oluşturan, trafikteki tüm araçları kapsayan ve İçişleri Bakanlığınca yürütülen Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 63. maddesi ülkemizde öncelikle uygulanmakta olup, anılan madde gereğince araçlarda cam filmi uygulaması hiçbir zaman serbest olmamıştır.

"YASAK BÜTÜN ARAÇLARI KAPSIYOR"

Cam filmi yasağı, tüm araçları ve camlara sonradan taktırılan tüm filmleri kapsıyor. Uygulamanın tek istisnası, fabrika çıkışlı 43R onaylı sürücünün arka kısmında kalan renkli camlara sahip araçlar.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
OtomobilEKONOMİGüncel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dönen dolabı itiraf eden gelin adayına bedelini ödettiler
Dönen dolabı itiraf eden gelin adayına bedelini ödettiler
Gümrüklerdeki yeni uygulamayı duyurdu: Cep telefonundan takip edilecek
Gümrüklerdeki yeni uygulamayı duyurdu: Cep telefonundan takip edilecek
427 lira cam filmi cezasını duyan sanayiye koşuyor
427 lira cam filmi cezasını duyan sanayiye koşuyor

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim