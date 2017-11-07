Bakanlık, cam filmi konusunda son noktayı koydu!

KAMUOYUNDA günlerdir tartışılan, yasaklanmaması için eylem yapılan cam filmi konusunda Bakanlık noktayı koydu.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 63. maddesinde "Taşıtların camlarının görüntüyü değiştirecek seviyede renkli kullanımı veya camların üzerine renkli film tabakaları yapıştırılması yasaktır" hükmünün bulunduğu anımsatıldı.

"CAM FİLMİ UYGULANAN ARAÇLAR TERÖRDE KULLANILIYOR"

Açıklamada, ülke sınırları içinde, yakın çevresinde gerçekleştirilen terör saldırıları ve bu saldırılarda cam filmi uygulanmış araçların etkin terör unsuru olarak kullanıldığına işaret edildi. Araçlarda cam filmi uygulamasında, genel emniyet ve asayişin sağlanmasında kolluk görevlilerine denetim güçlüğü çıkarması, ulusal güvenliğin sağlanması, güvenlik güçlerinde zaafiyetin oluşmaması ve can kaybı yaşanmaması noktasında, İçişleri Bakanlığıyla birlikte ilgili kamu kurumlarının söz konusu düzenlemeyi tekrar gözden geçirmesi mecburiyetinin doğduğu ifade edildi.

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 63. maddesinin uygulanmaya devam etmesinin gerekli olduğu değerlendirmesine ulaşıldığı ve bu doğrultuda 21 Ekim 2017'de Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik değişikliği yayımlandığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"CAM FİLMİ HİÇBİR ZAMAN SERBEST OLMAMIŞTIR"

Cam filmiyle ilgili trafik denetimlerine ve cezai işlemlere yasal dayanak oluşturan, trafikteki tüm araçları kapsayan ve İçişleri Bakanlığınca yürütülen Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 63. maddesi ülkemizde öncelikle uygulanmakta olup, anılan madde gereğince araçlarda cam filmi uygulaması hiçbir zaman serbest olmamıştır.

"YASAK BÜTÜN ARAÇLARI KAPSIYOR"

Cam filmi yasağı, tüm araçları ve camlara sonradan taktırılan tüm filmleri kapsıyor. Uygulamanın tek istisnası, fabrika çıkışlı 43R onaylı sürücünün arka kısmında kalan renkli camlara sahip araçlar.