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Bakanlık Alanya'da 3 firmaya 1 yıl iş yasağı getirdi

Alanya'da üç büyük yapı denetim firmasının, sorumlu oldukları binaları yeterince denetlemediği gerekçesiyle 1 yıl iş almama cezasına çarptırıldıkları ortaya çıktı

Bakanlık Alanya'da 3 firmaya 1 yıl iş yasağı getirdi

Alanya'da üç büyük yapı denetim firmasının, sorumlu oldukları binaları yeterince denetlemediği gerekçesiyle 1 yıl iş almama cezasına çarptırıldıkları ortaya çıktı

20 Nisan 2018 Cuma 17:27
Bakanlık Alanya'da 3 firmaya 1 yıl iş yasağı getirdi
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ALANYA'YI da yakından ilgilendiren kentsel dönüşüm konusunda en önemli unsurlardan biri olan yapı denetim firmalarına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan şok ceza geldi. Süleyman Akıncı'ya ait Alaiye Yapı Denetim, Serkan Saroğlu'na ait Kutay Yapı Denetim ile Ali Gürkan Demircan'a ait Alyap Yapı Denetim firmalarına, denetimleri muntazam yapmadıkları gerekçesiyle 1 yıl iş yapamaz cezası verildi. Bakanlığın 17 Nisan tarihli kararı sonrası Alanya'daki bu üç firmaya kesilen cezalar bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu üç firmanın çalışanlarının ve ortaklarının en az bir yıl süreyle başka bir firma adına çalışmaları da yasaklanırken, bunun da sıkı denetime tabi tutulacağı açıklandı. Alanya'da yıllardır faaliyet gösteren bu üç firmanın, sorumlu oldukları yapıları düzenli ve yeterli denetlemedikleri için bu cezaları aldıkları ortaya çıktı. Alanya gibi inşaat sektörünün önemli olduğu bir ilçede yapıların yeterince denetlenmediğinin ortaya çıkması ise emlak sektörünü adeta şok etti. Bu üç firmanın bugüne dek hangi binaları denetlediği, bu binaların sağlam olup olmadıkları ise yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi.

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Son Güncelleme: 20.04.2018 17:34
Anahtar Kelimeler:
Iş YasağıBakanlıkAlanya
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