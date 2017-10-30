Bakanlar Kurulu, memurlar için getirilen bir KHK hükmünü kaldırdı!

FETÖ ile mücadele kapsamında daha önce alınan bir tedbir, 15 Kasım'dan itibaren kalkıyor. Buna göre kamu görevlileri artık yurt dışına çıkarken izin belgesi almak zorunda olmayacak