Bakanlar Kurulu, memurlar için getirilen bir KHK hükmünü kaldırdı!

HÜKÜMET Sözcüsü Bekir Bozdağ Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Bozdağ, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra KHK ile alınan tedbirlerden biri olan kamu görevlilerinin yurt dışına çıkarken istenen "Yurt dışına çıkmasında bir sakınca yoktur" belgesini 15 Kasım'dan itibaren almak zorunda olmayacaklar" dedi.
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