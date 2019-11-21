Bakan'dan flaş açıklama: F-35'ler teslim edildi

BAKAN Akar'ın açıklamaları şöyle:

Harekatlarla sınır bölgelerimizde güvenlik sağlandı.

Fırat Kalkanı Bölgesi'ne en az 400 bin kişi dönüş yaptı.

Suriye Milli Ordusu başıboş bir ordu değil, bakanlık bütçesinden bunlara bir ödeme yapılmamaktadır.

MKE'nin özelleştirilmesi söz konusu değil. Özel sektör nasıl çalışıyorsa, benzer bir yöntemle modernize edilecek.

(Yeni askerlik sistemi) Hali hazırda 231 bin 921 yükümlü silah altındadır. Askerliğin 6 aya düşmesiyle herhangi bir zaafiyet söz konusu değil.

Vicdani ret kavramıyla ilgili yasalarımızda hüküm bulunmamakla birlikte konuya ilişkin herhangi bir çalışma da yoktur.

(Bedelli askerlik) 31 Aralık'a kadar müracaat alımı sürecek, Ocak 2020'den itibaren yükümlülerin birlik, celp ve sevk dönemleri açıklanacak.

S-400 çalışacak. TSK personelinin eğitim süreci tamamlandığı zaman planlandığımız faaliyet neyse bunu uygulayacağız.

S-400’lerin birinci filo ve iki bataryası Türkiye'ye intikal etmiş bulunuyor. İki bataryanın kuruluş ve TSK personelinin eğitim süreci devam ediyor. Bunlar tamamlanınca planladığımız faaliyet neyse onu uygulayacağız.

5 F35’ten 4’ünü fiilen teslim aldık, biri teslim edilmek üzere hangarlarda bekliyor