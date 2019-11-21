Bakan'dan flaş açıklama: F-35'ler teslim edildi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Suriye'de yaptığımız harekatlar sonunda terör koridoru oluşturulması, terör devleti oluşturulması hayali bitti." açıklamasında bulundu. Akar, F-35'lerle ilgili ise "5 F35’ten 4’ünü fiilen teslim aldık, biri teslim edilmek üzere hangarlarda bekliyor." dedi
BAKAN Akar'ın açıklamaları şöyle:
Harekatlarla sınır bölgelerimizde güvenlik sağlandı.
Fırat Kalkanı Bölgesi'ne en az 400 bin kişi dönüş yaptı.
Suriye Milli Ordusu başıboş bir ordu değil, bakanlık bütçesinden bunlara bir ödeme yapılmamaktadır.
MKE'nin özelleştirilmesi söz konusu değil. Özel sektör nasıl çalışıyorsa, benzer bir yöntemle modernize edilecek.
(Yeni askerlik sistemi) Hali hazırda 231 bin 921 yükümlü silah altındadır. Askerliğin 6 aya düşmesiyle herhangi bir zaafiyet söz konusu değil.
Vicdani ret kavramıyla ilgili yasalarımızda hüküm bulunmamakla birlikte konuya ilişkin herhangi bir çalışma da yoktur.
(Bedelli askerlik) 31 Aralık'a kadar müracaat alımı sürecek, Ocak 2020'den itibaren yükümlülerin birlik, celp ve sevk dönemleri açıklanacak.
S-400 çalışacak. TSK personelinin eğitim süreci tamamlandığı zaman planlandığımız faaliyet neyse bunu uygulayacağız.
S-400’lerin birinci filo ve iki bataryası Türkiye'ye intikal etmiş bulunuyor. İki bataryanın kuruluş ve TSK personelinin eğitim süreci devam ediyor. Bunlar tamamlanınca planladığımız faaliyet neyse onu uygulayacağız.
5 F35’ten 4’ünü fiilen teslim aldık, biri teslim edilmek üzere hangarlarda bekliyor
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
|İmsak
|06:12
|Güneş
|07:35
|Öğle
|12:48
|İkindi
|15:29
|Akşam
|17:51
|Yatsı
|19:10
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|11
|21
|2. Fenerbahçe
|11
|20
|3. Trabzonspor
|11
|19
|4. Alanyaspor
|11
|19
|5. Başakşehir
|11
|19
|6. Galatasaray
|11
|19
|7. Malatyaspor
|11
|18
|8. Beşiktaş
|11
|18
|9. Gaziantep FK
|11
|15
|10. Çaykur Rizespor
|11
|14
|11. Göztepe
|11
|13
|12. Konyaspor
|11
|13
|13. Kasımpaşa
|11
|12
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Antalyaspor
|11
|11
|16. Gençlerbirliği
|11
|10
|17. Ankaragücü
|11
|9
|18. Kayserispor
|11
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|11
|21
|2. Fatih Karagümrük
|11
|19
|3. Ümraniye
|11
|18
|4. Balıkesirspor
|11
|18
|5. Akhisar Bld.Spor
|11
|18
|6. Erzurum BB
|11
|18
|7. Keçiörengücü
|11
|18
|8. Bursaspor
|11
|17
|9. Menemen Belediyespor
|11
|17
|10. Altay
|11
|15
|11. Adana Demirspor
|11
|12
|12. İstanbulspor
|11
|12
|13. Giresunspor
|11
|12
|14. Boluspor
|11
|10
|15. Osmanlıspor
|11
|10
|16. Adanaspor
|11
|8
|17. Altınordu
|11
|7
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|12
|34
|2. Leicester City
|12
|26
|3. Chelsea
|12
|26
|4. Man City
|12
|25
|5. Sheffield United
|12
|17
|6. Arsenal
|12
|17
|7. M. United
|12
|16
|8. Wolverhampton
|12
|16
|9. Bournemouth
|12
|16
|10. Burnley
|12
|15
|11. Brighton
|12
|15
|12. Crystal Palace
|12
|15
|13. Newcastle
|12
|15
|14. Tottenham
|12
|14
|15. Everton
|12
|14
|16. West Ham
|12
|13
|17. Aston Villa
|12
|11
|18. Watford
|12
|8
|19. Southampton
|12
|8
|20. Norwich City
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|12
|25
|2. Real Madrid
|12
|25
|3. Atletico Madrid
|13
|24
|4. Sevilla
|13
|24
|5. Real Sociedad
|13
|23
|6. Athletic Bilbao
|13
|20
|7. Getafe
|13
|20
|8. Granada
|13
|20
|9. Valencia
|13
|20
|10. Osasuna
|13
|19
|11. Villarreal
|13
|18
|12. Levante
|13
|17
|13. Real Valladolid
|13
|17
|14. Deportivo Alaves
|13
|15
|15. Eibar
|13
|15
|16. Mallorca
|13
|14
|17. Real Betis
|13
|13
|18. Celta de Vigo
|13
|9
|19. Espanyol
|13
|8
|20. Leganés
|13
|6