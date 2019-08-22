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Bakana çağrı: Gözler Alanya'ya çevrildi

Çevre Bakanı Kurum'un Bodrum kıyılarındaki kaçak denetiminin ardından gözler Alanya'ya çevrildi

GÜNCEL 22.08.2019, 00:05 22.08.2019, 00:12 Enes Subaşı
Bakana çağrı: Gözler Alanya'ya çevrildi
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MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde kıyı ve koyları denizden denetleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kaçak yapıları tespit ederek 1611 konut, 4 otel inşaatını durdurdu. Kurum "İmara aykırı yapılan yapıların yıkılması gerekiyor. 1 ay süre veriyoruz" dedi. Bu gelişme üzerine Kurum'a Twitter'dan bir çağrı yapan KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim "Bakan Murat Kurum Bey'i Alanya tarafına da bekliyoruz. Ama sahilden gelin Sayın Bakanım!" dedi.

#Çevre Bakanı Kurum #bakan
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