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Bakan Yılmaz'ın konvoyunda kaza! Makam araçları birbirine girdi

Sivas'ta Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın Sivas ziyareti sırasında konvoyunda bulunan iki makam aracı çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu

Bakan Yılmaz'ın konvoyunda kaza! Makam araçları birbirine girdi

Sivas'ta Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın Sivas ziyareti sırasında konvoyunda bulunan iki makam aracı çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu

27 Ekim 2017 Cuma 17:11
Bakan Yılmaz'ın konvoyunda kaza! Makam araçları birbirine girdi
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MİLLİ Eğitim Bakanı  İsmet Yılmaz'ın  Sivas'taki ziyaretleri sırasında, konvoyunda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü ve Emniyet Müdürü'nün makam araçları çarpıştı. Kazada yaralanma olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

MAKAM ARAÇLARI ÇARPIŞTI

Kaza, saat 11.30 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu Organize Sanayi Kavşak'ta meydana geldi.  İmranlı ilçesine ziyarete giden  Milli Eğitim Bakanı  İsmet Yılmaz'ın konvoyunda bulunan Emniyet Müdürü Kenan  Aydoğan'ı taşıyan sürücüsü öğrenilemeyen makam aracı ile İl Milli Eğitim Müdürü  Mustafa Altınsoy'u taşıyan Alparslan Kekül yönetimindeki makam araçları çarpıştı.

KAZADA YARALANAN OLMADI

Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi. Milli Eğitim Müdürü  Mustafa Altınsoy ile Emniyet Müdürü Kenan  Aydoğan başka araçla yollarına devam etti.

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