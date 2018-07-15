Bakan Turhan'dan '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' mesajı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Türkiye'nin eskisi gibi olmadığını ifade ederek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu sayesinde bugün hem gelişmişlik olarak, hem zihniyet olarak tarihimizin en güçlü, en dinamik, en istikrarlı dönemini yaşıyoruz. Milletimiz de bunun farkında olarak ülkesine, vatanına sahip çıkıyor." ifadesini kullandı

Bakan Turhan'dan '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' mesajı
banner404

TURHAN, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkiye'nin büyük bir değişim sürecinden geçtiğini belirterek, bu değişimi gördüğü halde karşı olanların," Türkiye'nin içe  kapanmasından, dünya ile kopmasından, küçülmesinden menfaat umanlar" olduğunu  bildirdi.

Varlıklarını istikrardan, Türkiye'nin demokratikleşmesinden, kalkınmasından, insan hak ve özgürlüklerin önündeki engellerin kalkmasından değil  de çatışma kültüründen, kısıtlama kültüründen, ihanetten, darbeden alanlar  bulunduğunu belirten Bakan Turhan, "Oysa Türkiye, eski Türkiye değil.  Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu sayesinde bugün hem gelişmişlik olarak, hem zihniyet olarak tarihimizin en güçlü, en dinamik, en istikrarlı  dönemini yaşıyoruz. Hamdolsun milletimiz de bunun farkında olarak ülkesine,  vatanına sahip çıkıyor. Bu millete ayak bağı olan, hak ve özgürlüklerini kısıtlamaya çalışan örgütlerin dimdik karşısında duruyor." değerlendirmesinde  bulundu.
Turhan, 15 Temmuz 2016 gecesinde milletin bunu tüm dünyaya gösterdiğini ifade ederek, o gece halkın bütün siyasi görüşlerini,  farklılıklarını, yaşam biçimlerini, inançlarını, kıyafetlerini, görüşlerini,  aidiyetlerini bir kenara bırakarak, omuz omuza darbe girişimine karşı durduğunu,  hainlerin doğrulttuğu namluların karşısında göğsünü siper ettiğini vurguladı.

15 Temmuz şehitleri gibi kahramanlar var olduğu sürece bu millet ve  devletin ilelebet payidar kalacağının altını çizen Mehmet Cahit Turhan, şunları  kaydetti:

"Bu devlet, bu bayrak sonsuza kadar milletimizin birliği ile  beraberliği ile canlı olacaktır. Ay yıldızlı bayrağımızı indirtmeyeceğiz,  ezanlarımızı dindirtmeyeceğiz. Bu vesileyle, hayatları pahasına bu topraklara  hayat veren 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, darbe girişimine  karşı koyan tüm vatandaşlarımıza da milletimiz adına sonsuz teşekkürlerimi  sunuyorum."

YORUM EKLE
Gönder

banner495

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479

banner386