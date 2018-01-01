Bakan Soylu yeni yıla jandarma komandolarla girdi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, yeni yıla Kato Dağı'ndaki Beytüşşebap 8'inci Jandarma Komando Alay Komutanlığında askerlerle girdi.
Soylu, Kato Dağı'nda akşam yemeğinin ardından askerlerle bir süre sohbet etti.
Yeni yıla jandarma komandolarla beraber giren Soylu, 2018'in hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.
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