Bakan Soylu: PKK'nın şah damarını kestik

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Biga İlçe Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen programda Biga Belediye Meydanı önünde halka hitap etti.



Türkiye'ye her dönem bir saldırıda bulunulduğunu ve bu saldırıların on yıllardır devam ettiğini belirten Soylu, şöyle konuştu:

"On yıllardır bu ülkeye saldırıyorlar. Büyümesin diye darbe yaptılar. Bu ülkede başbakan astılar. Darbeler yaptılar. Bu ülkede bakanlar astılar. Cumhurbaşkanlarını hapislere attılar. Bu ülkede terörle anarşiyle bizi terbiye etmeye çalıştılar. Gecede yüzde 8 binlik faizlerle ekonomik saldırılarla bizi Amerika'dan, Avrupa'dan parmak sallayarak bizi küçük görerek bizi hakir görerek, bizi küçümseyerek on yıllardan beri bizi ayağa kaldırmamak için her türlü senaryoyu ortaya koydular. Kah, bir gün dediler ki 'siz köylüsünüz, bu ülkeyi siz yönetemezsiniz.' Kah, bir gün değerlerimize saldırdılar, kutsallarımıza, kıyafetimize... Bir annenin iki evladına, birisinin başı açık, birisinin başı örtülü. Onları birbirinden ayırmaya çalıştılar. Bu ülkede hastanelerde 5 dakika doktoru bize göstermeyi mucize kabul ettiler. Böyle yaşattılar."



Türkiye'de hastanelerde insanların rehin alındığını, "Türk Kürt, Alevi Sünni, sağcı solcu, başı açık başı örtülü, laik dindar" gibi ayrıştırmalarla insanların hep birbirine düşürüldüğünü anlatan Soylu, "Yeter ki ufka bakmayalım. Hep ayağımızın ucuna bakalım. Geleceği görmeyelim. Geleceğe ait bir plan yapmayalım. Güçlü bir Türkiye'ye adım atlayalım diye on yıllardır, her 10 yılda bir bu ülkede darbe yaptılar. 60, 71, 80, 28 Şubat, 27 Nisan ve en son o Amerikan uşağının, o Pensilvanya'daki şarlatanın gerçekleştirmek istediği 15 Temmuz darbesi. Hiç yakamızdan düşmediler." dedi.



"Güçlü Türkiye olsun istemediler"



Bakan Soylu, Türkiye'nin yarınlarına umutla bakmasının ve güçlü bir Türkiye olmasının hiç istenmediğine değinerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Türkiye yerli üretsin. Milli üretsin. Etrafındaki coğrafyaya huzur getirsin, barış getirsin. Hiç bunu istemediler. Bize 'siz bu ülkeyi yönetemezsiniz', '50 gramlık oy pusulasıyla belki iktidar olabilirsiniz ama muktedir olamazsınız', 'vesayet bizde, bu ülkeyi biz yönetiriz' diye dışarılarda sürekli destek alıp bu ülkenin insanını ezmeye çalışanlara karşı Allah sizden razı olsun ki şunu milletime şükranlarımı ifade etmek için söylüyorum ki siz onlara 'biz iktidar oluruz, muktedir olamayız.' dediniz. Evet, Allah'ıma şükürler olsun bugün milletim haykırıyor, 'hem iktidar biziz, hem muktedir biziz' diyor."



"PKK'nın şah damarını kestik"



Süleyman Soylu, Doğu ve Güneydoğu'da çeşitli operasyonlar yapılarak bölgede terörün ortadan kaldırılıp huzur ortamının sağlanmaya çalışıldığını hatırlattı.



Bu kapsamda bölgedeki bazı belediyelere görevlendirmeler yaptıklarına işaret eden Soylu, şöyle devam etti:



"Şimdi hareket kabiliyetlerini daralttık. Ardından 2 yılda 10 katrilyonluk uyuşturucularını yakaladık. Ardından Türkiye'de kaçak sigara üzerinden PKK'ya gelir sağlayan bunlardı. Kaçak sigara yüzde 21,5'ti, şimdi yüzde 1,5'e düşürdük. Bakın bu 3 olayla birlikte onların oradaki çocukları dağa kaçırmalarını, getirmelerini engelledik. Son 30 yılın en düşük seviyesine çektik. PKK'nın şah damarını kestik. Şimdi yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Şimdi buna tekrar yaşam tüneli açmaya çalışıyorlar, bir can suyu vermeye çalışıyorlar. Ne olursunuz bunlara müsaade etmeyin. Türkiye'nin hiçbir yerinde müsaade etmeyin. Önümüzdeki 4,5 yılı bunlar zehir etmek istiyorlar. Başımızda kaynayan kazanlar kaynatmak istiyorlar, bunlara fırsat vermeyin. Bu Recep Tayyip Erdoğan futbolu biliyor değil mi? Ayağına top yakışıyor mu? Şimdi şu 4,5 yılda şu Tayyip Erdoğan'ın ayağına topu bir verin de, şu zillet ittifakının Kılıçdaroğlu'nun kalesine, şu 90'ına bir çaksın, birde çatalına çaksın."



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşmasının sonunda katılımcılardan Cumhur İttifakı'nın Biga Belediye Başkan Adayı Bülent Erdoğan için destek istedi, vatandaşlara karanfil dağıttı.



Programa AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız, MHP Çanakkale İl Başkanı Hakan Pınar ile partililer katıldı.