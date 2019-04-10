Bakan Selçuk'tan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Mavi Balina' ve 'Momo' gibi tehlike saçan oyunlarla ilgili olarak, "Son günlerde toplumumuzun dikkatini çekecek şekilde maalesef bazı üzücü olaylarla karşılaşmış bulunuyor. Bu konuda başlattığımız bazı çalışmalar var, zamanı gelince kamuoyu ile paylaşacağız." dedi.

Bakan Selçuk'tan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması
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MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Mavi Balina' ve 'Momo' gibi sanal tehditler ile ilgili, "Son günlerde toplumumuzun dikkatini çekecek şekilde maalesef bazı üzücü olaylarla karşılaşmış bulunuyoruz. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı olarak diğer bakanlıklarımızla birlikte başlattığımız bazı çalışmalar var, zamanı gelince kamuoyu ile paylaşacağız. Mavi Balina ya da Momo gibi çeşitli oyun tabir edilen yazılımlar aslında bir oyun değildir. Bunlar çeşitli kişilerin, kuruluşların gençler ve çocuklar üzerinde uyguladığı bir siber saldırıdır." dedi.

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