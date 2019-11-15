Bakan Selçuk'tan Emine Bulut açıklaması
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut hakkında konuşarak, " Gerekçeli kararın Bakanlığımıza mahkemece tebliğ edilmesinden sonra istinaf yoluna da başvurarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle de itiraz ettik." dedi
AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Hakimevi'nde düzenlenen 'Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi Toplantısı'na katıldı.
"EMİNE BULUT KARARINA İTİRAZ ETTİK"
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Bakanlık olarak 100 bini aşkın kadına şiddet davasına müdahil olduklarını söyledi. Emine Bulut'u öldüren eski eşine verilen müebbet hapis cezasına itiraz ettiklerini ifade eden Bakan Selçuk, "Biz her daim sanığa verilen cezanın toplumun adalet duygusunu zedelemeyen, kamu vicdanını da rahatlatan bir karar olması için çabalıyoruz. Gerekçeli kararın Bakanlığımıza mahkemece tebliğ edilmesinden sonra istinaf yoluna da başvurarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle de itiraz ettik. Biz biliyoruz ki hiçbir ceza Emine kardeşimizi de mağdur olan kadınlarımızı da geri getiremeyecek biliyoruz; ama biz istiyoruz ki daha fazla Emine kardeşlerimiz hayatını kaybetmesin" dedi.
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