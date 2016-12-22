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Bakan şehit sayısının yükseldiğini açıkladı

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, TBMM'de yaptığı açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı'ndaki El Bab operasyonunda şehit sayısının 16'ya yükseldiğini açıkladı

Bakan şehit sayısının yükseldiğini açıkladı

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, TBMM'de yaptığı açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı'ndaki El Bab operasyonunda şehit sayısının 16'ya yükseldiğini açıkladı

22 Aralık 2016 Perşembe 14:09
Bakan şehit sayısının yükseldiğini açıkladı
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FIRAT Kalkanı Harekatı'nda dün terör örgütü DEAŞ'ın bomba yüklü araçlarla düzenlediği saldırılarda 14 asker şehit olmuş, 18'i ağır 33 asker yaralanmıştı. 
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, TBMM'de Fırat Kalkanı Harekatı ile ilgili bilgiler veriyor. Bakan Işık, şehit sayısının 16'ya yükseldiğini açıkladı. 
Milli Savunma Bakanı Işık'ın sözlerinden satırbaşları şöyle:
-Dün hayatını kaybeden 16 şehidimize rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum.
Fırat Kalkanı harekatı meşru müdafaa hakkımıza ithafen, terör koridorunun oluşmasını engellemek için başlatılmıştır. DEAŞ'ın saldırılarına karşı misliyle mukabele etsek de, sınırın derinliklerine gizlenebilmekteydi. Suriye'den kaynaklanan terörden en fazla etkilenen ülke biz olduk. Yüzlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Türkiye sadece DEAŞ'a karşı değil, bazı üçüncü ülkelerden silah temin eden PKK/PYD/YPG'ye karşı da büyük mücadele vermektedir. Suriye'deki iç savaşta 600 bin kişinin hayatını kaybettiğini, ülke nüfusunun yarısını evini barkını terk etmek zorunda olduğunu biliyoruz. 
-Cerablus, Er Rai ve DEAŞ açısından büyük sembolik önem taşıyan Dabık'ın kurtarılmış olması mühimdir. Böylece 2 bin kilometre civarında bir alan teröristlerden temizlenmiş, 225 meskun mahal özgürleştirilmiştir.

1005 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
-Bugüne kadar Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında DEAŞ terör örgütünden 1005 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca DEAŞ’a ait 4 tank, 29 havan, 41’i silahlı 97 araç, 621 bina ve 61 savunma mevzii, 28 komuta merkezi, 17 cephanelik imha edilmiş, 11 bombalı araç tesirsiz hale getirilmiştir. PKK/PYD/YPG teröristlerinin 299’u etkisiz hale getirilmiştir. Bu operasyonlar sırasında PKK/PYD/YPG’ye ait 14 bina, 4 savunma mevzii, 5 araç ve 1 Drone da imha edilmiştir.
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Son Güncelleme: 22.12.2016 14:21
Anahtar Kelimeler:
Fikri IşıkşehitEl BabFırat Kalkanı Operasyonu
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