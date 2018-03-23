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Bakan müjdeyi verdi: 57 bin personel alınacak

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, bu yıl içinde 11 bin doktor, 27 bin sağlık personeli, 19 bin sağlık çalışanı alımı yapılacağını ve ilk alım için gelecek hafta ilana çıkacaklarını söyledi

Bakan müjdeyi verdi: 57 bin personel alınacak

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, bu yıl içinde 11 bin doktor, 27 bin sağlık personeli, 19 bin sağlık çalışanı alımı yapılacağını ve ilk alım için gelecek hafta ilana çıkacaklarını söyledi

23 Mart 2018 Cuma 13:11
Bakan müjdeyi verdi: 57 bin personel alınacak
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SAĞLIK Bakanı Ahmet Demircan, bu yıl içinde 11 bin doktor, 27 bin sağlık personeli, 19 bin sağlık çalışanı alımı yapılacağını ve ilk alım için gelecek hafta ilana çıkacaklarını söyledi.

 Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, yaptığı açıklamada, bu yıl hemşire, ebe, tekniker, uzman, teknisyen, laborant gibi kadrolar için 27 bin sağlık personeli alınacağını belirtti.

"19 BİN KAMU İŞÇİSİ, 11 BİN DOKTOR ALINACAK"

Ayrıca 19 bin kamu işçisi alımı yapacaklarını anlatan Demircan, bu yıl 11 bin civarında doktorun da göreve başlayacağını kaydetti. Alımların üç aşamada gerçekleşeceğini ifade eden Demircan, birinci bölüm için gelecek hafta ilana çıkacaklarını ve alımların ise Nisan'da olacağını vurguladı. Bakan Demircan, ikinci alımın Haziran'da, üçüncü alımın ise Eylül ya da Ekim'de gerçekleşeceğini açıkladı.

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SağlıkAhmet DemircanPersonel
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