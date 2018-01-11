Bakan müjdeyi verdi: 55 bin sağlık personeli alınacak

SAĞLIK Bakanı Ahmet Demircan, "Sağlık çalışanlarımızın şartlarını iyileştirmek için bir yasal çalışma yapıyoruz. 55 bin doktor, ebe hemşire, sağlık personelini bünyemize katacağız" dedi.

"YIPRANMA PAYI İLE İLGİLİ ÇALIŞMA YAPACAĞIZ"

Demircan, "Ocak ayı içerisinde Başbakanımıza bir sunum yapacağız. Bu bekledikleri yıpranma payı, emekli maaşlarındaki düşüklük ve performanstaki ölçütler, bunlarla ilgili çalışmalarımız bittikten sonra paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Demircan, hekim atamalarına ilişkin, 12 bin 500 hekimin kuraya dahil olduğunu, aralık ayı itibarıyla 11 bin 233'ünün atandığını ve bin 200 civarında hekimin ise güvenlik soruşturmalarının sürdüğünü bildirdi.

"UYGUN PERSONEL RAJİMİ OLUŞTURMAK ZORUNDAYIZ"

Taşeron sisteminin kalkmasından sonra bundan sonraki sistemi yeniden gözden geçireceğiz. Herkesin statüsünü belli bir standart içine getirmemiz lazım. Sağlığın kendi gerekliliğine uygun bir personel rejimini oluşturmak zorundayız.