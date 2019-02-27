Bakan Kurum açıkladı! İmar barışında bu yapılar kabul edilmeyecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "1. derece arkeolojik sit alanlarında yapılan imar barışı başvurularını kabul etmeyeceğiz" dedi

Bakan Kurum açıkladı! İmar barışında bu yapılar kabul edilmeyecek
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ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imar barışıyla ilgili açıklama yaptı. Kurum, "1. derece arkeolojik SİT alanlarında yapılan imar barışı başvurularını kabul etmeyeceğiz" dedi.
"YENİDEN HAYATA GEÇİRMİŞ OLUYORUZ"
Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın faaliyet izni almasıyla ilgili değerlendirme yapan Kurum, "Sanayicimize, turizmcimize, inşaat sektörümüze destek verecek çok önemli bir bankayı yeniden hayata geçirmiş oluyoruz" diye konuştu.

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