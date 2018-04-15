Bakan Kurtulmuş: Türk turizmi ABD operasyonundan etkilenmez

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, ABD'nin Suriye'ye yönelik saldırısının Türk turizmini etkilemeyeceğini belirterek, "Operasyonun kısıtlı, sınırlı tutulmasının faydalı olduğunu görüyorum. Durumun normalleşerek, bu operasyonun etkilerinin kısa sürede ortadan kalkacağını düşünüyorum. Bu manada Türk turizmine olumsuz etkisi olacağını düşünmüyorum" dedi.

"TURİZME OLUMSUZ ETKİSİ OLMAZ"

Bütün ülkeler bakımından bu operasyonun kısıtlı, sınırlı tutulmasının faydalı olduğunu görüyorum. Bunun daha fazla yaygınlaşma potansiyeli taşımadan belli sınırlarda tutulması lazım. Daha geniş gerilimler olmamasını temenni ederiz. Durumun normalleşerek, bu operasyonun etkilerinin kısa sürede ortadan kalkacağını düşünüyorum. Bu manada Türk turizmine olumsuz etkisi olacağını düşünmüyorum.