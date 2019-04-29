Bakan Kasapoğlu: "Alanyaspor ve futbol camiamızın başı sağ olsun"

KAYSERİSPOR deplasmanı sonrası dönüş yolunda Aytemiz Alanyasporlu 7 futbolcuyu taşıyan VIP minibüs kaza yapmış ve araçta yer alan oyunculardan Josef Sural hayatını kaybetmişti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Yaşanan trafik kazası sebebi ile üzgün olduğunu dile getiren Bakan Kasapoğlu, “Kaybettiğimiz sporcumuz Josef bizlere ayrıca bir üzüntü vesilesi oldu. Başta Alanyaspor olmak üzere futbol camiamıza, Josef’in ailesine, Çekya halkına başsağlığı diliyorum. Diğer yaralı sporcularımızın da durumlarını yakından takip ediyoruz. Onların durumları daha iyiye gidiyor, herhangi bir sorun görünmüyor. Onlara da geçmiş olsun diyorum. Geçtiğimiz saatlerde Alanyaspor başkanı ve ilgili arkadaşlar ile görüştük. İl Genel Müdürümüz de şu an Alanya’da kendileriyle beraber. Allah kazalardan hepimizi esirgesin” ifadelerini kullandı.