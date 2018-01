Bakan Fakıbaba, Antalya Büyükşehir’de

ZİYARETTE AK Parti İl Başkanı Rıza Sümer de hazır bulundu. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’yı Büyükşehir Belediyesi’nde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Türel, “Zatı aliniz ile hep gurur duyduk, iftihar ettik. Başkanlığınız döneminde de Urfa’da çok önemli hizmetler yaşandı. Sonra genel siyasette önce milletvekilliği akabinde bakan olarak ülkemize hizmet ediyor olmanız şahsen dostluğunuzdan iftihar eden biri olarak en çok beni mutlu ediyor. Sizi Antalya’da Büyükşehir Belediye Başkanı olarak karşılıyor olmaktan ayrı bir gurur duyuyorum. 2014 seçimlerinde vermiş olduğunuz destekleri unutmam. 2014 seçim kampanyasında işinizi gücünüzü bir tarafa koyarak Antalya’da seçim kampanyamıza katıldınız. Bizimle beraber burada ev ev gezdiniz. Şanlıurfalı hemşerilerimizi Antalya’da tek tek ziyaret ettiniz. Gerçekten çok büyük destekler verdiniz. Bu açıdan da vermiş olduğunuz bu desteğe teşekkür ediyorum ve bunun da hiç olmazsa neticesini almış olmanın da onurunu yaşıyorum” dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba da “Belediye başkanlığım döneminde beraberdik. Başarılarınızı gıptayla, hayranlıkla izliyordum. Örnek aldığımız önemli belediye başkanlarından birisiydiniz. O dönemde de çok başarılıydınız. Daha sonra genel merkezde, genel başkan yardımcım olarak sizlerle çalışmaktan ben de çok büyük onur ve keyif aldım. Daha sonra tekrar Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına geldiniz. Antalya’ya her gelişte çok farklılık görüyorum. Siz ve ekibiniz sayesinde Antalya her geçen ay gelişiyor, güzelleşiyor. Ben Antalya’yı çok seviyorum. Sizin yapmış olduğunuz hizmetleri her zaman çok büyük bir onurla her yerde bahsediyorum. Sizleri kutluyorum, başarılarınızın devam edeceğine yürekten inanıyorum. Her işte başarılıydınız. Genel başkan yardımcılığında, birinci dönem belediye başkanlığında, şimdi. Bundan sonraki alacağınız bütün görevlerde başarılı olacağınıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.